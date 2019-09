Cyberpunk 2077 | CD Projekt svela nuovi dettagli sulle armi

Cyberpunk 2077 : CD Projekt ha creato un team dedicato agli incarichi secondari : Per la realizzazione di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha deciso di fare le cose in grande, tanto da creare un team interamente dedicato alla creazione di missioni secondarie e altre attività legate al mondo di gioco."Dopo The Witcher 3: Wild Hunt abbiamo fondato un team completamente nuovo, il team open-world, che sta realizzando alcuni contenuti straordinari per riempire questo mondo con elementi ricchi di significato.", ha affermato il quest ...

Cyberpunk 2077 : nuovo imperdibile video gameplay e uno sguardo approfondito in compagnia di CD Projekt RED : Qualche ora fa il team di CD Projekt RED ha mostrato un nuovo video dedicato all'attesissimo RPG Cyberpunk 2077, bisogna dire che i fan aspettavano da tempo questo momento, in quanto il gioco non si era mostrato in video dall'ultimo gameplay dello scorso anno.Il gameplay è stato presentato da Hollie Bennett (Head of Communication UK) ed ha immerso i giocatori nel distretto di Pacifica (una delle zone della città), una voce narrante ha invece ...

CD Projekt si è detta molto felice del numero di pre-order di Cyberpunk 2077 : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa generazione ed è lecito pensare che quando sarà disponibile il prossimo aprile, le vendite saranno molto alte. Tuttavia i ragazzi di CD Projekt hanno dichiarato che il numero di pre-order raggiunti fino ad ora ha ampiamente superato le aspettative della compagnia polacca, facendo (come detto sopra) sperare quindi in un successo clamoroso al Day One. La notizia è emersa durante ...

Cyberpunk 2077 : nuovo video dedicato all'editor del personaggio e ai differenti stili di approccio : Qualche ora fa il team di CD Projekt RED ha mostrato un nuovo video dedicato all'attesissimo RPG Cyberpunk 2077, bisogna dire che i fan aspettavano da tempo questo momento, in quanto il gioco non si era mostrato in video dall'ultimo gameplay dello scorso anno.Il gameplay è stato presentato da Hollie Bennett (Head of Communication UK) ed ha immerso i giocatori nel distretto di Pacifica (una delle zone della città), una voce narrante ha invece ...

Alle 19 : 45 seguite con noi la diretta di Cyberpunk 2077 con un nuovo gameplay e tanti dettagli : Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, nella giornata di oggi CD Projekt RED svelerà nuovi dettagli ed un gameplay di circa 15 minuti di Cyberpunk 2077.Lo stream sarà condotto da Hollie Bennett, UK head of communications di CDPR e presenterà interviste agli sviluppatori pronti a fornire ulteriori approfondimenti sul filmato mostrato. La trasmissione promette di approfondire il processo di pensiero creativo dietro al titolo, rivelerà ...

CD Projekt RED continuerà a sostenere anche in futuro The Witcher e Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ha ribadito il suo impegno sia per The Witcher che per Cyberpunk 2077. Durante un report sugli utili registrati nella prima metà del 2019, lo studio ha rivelato un aumento delle entrate del 26%, spiegando inoltre alcune delle sue strategie future.Il team ha dichiarato che è sua intenzione continuare a gestire The Witcher e Cyberpunk in modo che i due titoli possano diventare la punta di diamante dello studio in futuro. Questo ...

In Cyberpunk 2077 potremo creare un personaggio dal sesso non-binario : Senza paura di esagerare, Cyberpunk 2077 rappresenta uno dei videogame più attesi dalla community di appassionati per il prossimo anno. Nonostante il 2020 si prospetti già da ora come affollatissimo di produzioni interessanti, il nuovo progetto plasmato dai ragazzi di CD Projekt RED promette di rivoluzionare non solo il genere di appartenenza - quello degli actionRPG -, ma in qualche modo anche l'intero settore, mettendo sul piatto soluzioni ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli su editor - esplorazione e intelligenza artificiale : CD Projekt RED torna a parlare di Cyberpunk 2077, soffermandosi su editor del personaggio, esplorazione, intelligenza artificiale e compagni di avventura, a seguire i dettagli. Nuovi dettagli per Cybperunk 2077 Rispetto l’ultima DEMO abbiamo apportato notevoli modifiche e aggiunte all’editor per la creazione del personaggio. I giocatori potranno decidere se creare un personaggio maschile, femminile o ibrido. Abbiamo deciso di ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 svelano nuovi dettagli su companion - nemici e aree esplorabili a nuoto : Il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli su companion, aree esplorabili, il sistema di loot e sull'alleato robot Flathead, Sasko ha affermato che a Night City ci sarà molto da esplorare, comprese le zone sotterranee. Ha aggiunto che il protagonista, V, sarà in grado di nuotare e questo dovrebbe permettere al personaggio di scoprire le aree più nascoste e quindi di trovare armi o potenziamenti più rari.I ...

Il prossimo livestream di Cyberpunk 2077 svelerà nuove informazioni sugli stili di gioco e sui distretti di Night City : nuove informazioni su Cyberpunk 2077 saranno svelate questa settimana, venerdì 30 agosto. CD Projekt Red ha in programma un livestream con una demo di 15 minuti, seguita dall'intervento degli sviluppatori.Lo stream sarà condotto da Hollie Bennett, UK head of communications di CDPR e presenterà interviste agli sviluppatori pronti a fornire ulteriori approfondimenti sul filmato mostrato. La trasmissione promette di approfondire il processo di ...

Ogni distretto di Cyberpunk 2077 avrà il suo stile visivo : Per creare giochi occorre molto tempo e fatica, in particolare per quei giochi che hanno l'obiettivo di Cyberpunk 2077. Anche se l'atteso RPG non sarà grande come il gioco precedente di CDPR, The Witcher 3, la città che fa da sfondo, Night City, presenterà moltissimi contenuti.Ovviamente, dobbiamo aspettarci un'ambientazione futuristica per Cyberpuk 2077 e per titoli futuristici è facile cadere in uno stile piuttosto uniforme. Tuttavia, CD ...

Gamescom 2077 : Cyberpunk 2077 - così si costruisce Night City - intervista : La presentazione di Cyberpunk 2077 alla Gamescom di Colonia, l'abbiamo già scritto, non ha riservato grosse sorprese, essendo la demo mostrata alla stampa la stessa dell'E3 di Los Angeles. Ecco allora che l'opportunità d'intervistare Kendal Husband, level designer di CD Projekt, è diventato forse l'appuntamento più interessante da prendere con CD Projekt. Si tratta di un professionista piuttosto eclettico, visto che nei suoi 13 anni ...

Cyberpunk 2077 e Nike collaborano per delle stupende scarpe a tema : L'attesa per Cyberpunk 2077 man mano che passano i giorni si fa sempre più estenuante, e se siete impazienti di mettere le mani sull'ultima fatica di CD Projekt RED, potete rifarvi gli occhi con questo stupendo paio di scarpe a tema realizzate proprio dallo studio polacco in collaborazione con Nike.Queste scarpe, più uniche che rare, sono osservabili grazie ad alcuni scatti che vi riportiamo qui di seguito, e non possiamo fare a meno di notare ...

Cyberpunk 2077 sarà presente al Tokyo Game Show 2019 : Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sarà presentato al prossimo Tokyo Game Show. Nel recente annuncio di Spike Chunsoft, che pubblicherà il gioco in Giappone, ha confermato che il suo stand sarà essenzialmente ispirato al titolo. Ci sarà una dimostrazione del Gameplay a porte chiuse e lo sviluppatore presenterà anche il doppiaggio in giapponese.Inoltre, allo Show vedremo anche la moto Yaiba Kusanagi, presente con un modello a grandezza naturale. ...