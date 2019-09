Alpinisti non rientrano per la notte | soccorsi per la seconda volta in 5 giorni | “va

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Questail soccorso alpino di Auronzo è stato allertato dai familiari di duespagnoli non rientrati da una scalata sulle Tre Cime di Lavaredo. I parenti, che si trovavano sul posto, non riuscivano a contattarli al cellulare, non raggiungibile, e presupponevano i due rocciatori, un uomo e una donna di Barcellona, si trovassero sulla Cima Ovest. Non appena ha fatto luce, l’elicottero a disposizione del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, ha imbarcato personale del Soccorso alpino e del Sagf di Auronzo e si è avvicinato alle pareti per una ricognizione. La coppia è stata fortunatamente individuata a metà della Via Cassin sulla Ovest, dove, attardatasi, aveva bivaccato senza poter avvertire, perché tutte le pareti a nord sono senza copertura telefonica. I due hanno detto che avrebbero proseguito e l’allarme è cessato. La coppia di scalatori è la stessa che martedì ...

