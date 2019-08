Siria | attacco aereo americano fa 40 morti | “Colpita sacca di terroristi a Idlib”

Escalation di violenza in Siria e Libano. Israele : «Sventato attacco iraniano» : Prosegue l’ Escalation di violenza in Medio Oriente che vede protagonisti Israele e milizie filo-iraniane. Il piano di

Israele ha detto di aver colpito alcuni obiettivi iraniani in Siria - per prevenire un attacco : Israele ha confermato di aver colpito degli obiettivi militari iraniani in Siria, per prevenire un attacco che l’Iran stava organizzando per colpire il nord di Israele. La conferma dell’operazione, avvenuta sabato, è stata data dall’esercito e poco dopo ribadita dal primo