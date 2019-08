“Si sono lasciati? Ecco come stanno le cose” Le precisazioni su Matteo Salvini e

Martusciello : “Siamo motivati a fare bene. Alcuni giocatori non sono sereni per il mercato” : Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Giovanni Martusciello, che sostituisce Sarri sulla panchina della Juventus fino a quando il tecnico non si sarà completamente ripreso dalla polmonite. Sky Sport riporta le sue dichiarazioni. Su Napoli Juve: “Ancelotti è un grande allenatore. Siamo curiosi di vedere come risponderà la squadra domani, davanti al proprio pubblico alla prima in casa. È un match clou e siamo motivati a ...

Alessia Prete e Matteo Gentili sono tornati insieme : “Siamo diversi dagli altri” : Alessia Prete e Matteo Gentili sono tornati insieme. A ufficializzare il ritorno di fiamma è stata proprio l’ex gieffina che su Instagram, nel giorno del compleanno del fidanzato, ha scritto un lungo messaggio che conferma la ritrovata serenità. \\A Londra per studiare l’inglese, Alessia ha fatto pubblicamente gli auguri a Matteo, approfittando del giorno simbolico per comunicare ai follower la novità: "Mi sono domandata tante volte perché ...

Calcio - “Sindaci rispettino nuove norme Figc sulla sanificazione dei campi in erba sintetica : ci sono batteri potenzialmente pericolosi” : Nei campi da Calcio in erba artificiale ci sono batteri potenzialmente pericolosi, come Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, stafilococchi ed enterococchi. E a dicembre la Figc ha introdotto l’obbligo – prima istituzione sportiva in Europa a farlo – del trattamento con detergenti igienizzanti. Così ora, Cinzia Randazzo, docente di Microbiologia agroalimentare dell’Università di Catania, che nel 2016 aveva lanciato ...

Lecce - La Mantia : “Siamo vogliosi di iniziare - sono carico. Il mio obiettivo…” : “Siamo vogliosi di iniziare questa nuova avventura, che ci vede protagonisti nel massimo campionato, che rappresenta un sogno per ogni calciatore. A livello personale sono carico e, dopo lo scorso campionato, ho maggiore consapevolezza nei miei mezzi“. Queste le parole dell’attaccante del Lecce, Andrea La Mantia, tra i protagonisti della promozione in Serie A dei salentini. “Nel reparto avanzato è arrivato Gianluca ...

De Ligt alla Juve - Overmars velenoso : “Siamo alle garanzie bancarie… sono italiani” : Il dirigente dell’Ajax ha parlato dell’imminente trasferimento di De Ligt alla Juventus: “Siamo in chiusura, sono fiducioso”.“powered by Goal”La Juventus mette a segno un altro grande colpo per dare la caccia alla prossima Champions League: l’arrivo di Matthjis De Ligt è ormai cosa fatta, la conferma arriva direttamente dal dirigente dell’Ajax Marc Overmars.Queste le parole dell’ex centrocampista ai ...

L’Inter riparte da Conte : “Si può vincere - ora sono un avversario della Juventus” : Prima conferenza stampa da allenatore delL’Inter per Antonio Conte: “E’ stato semplice accettare, ora dobbiamo colmare il gap con chi è davanti”.“powered by Goal”E’ una giornata importantissima quella che si è vissuta in casa Inter. La società meneghina ha infatti ufficialmente presentato Antonio Conte, che torna ad allenare in Serie A a cinque anni dalla fine della sua avventura alla guida della Juventus.Il tecnico salentino, reduce ...

MotoGp – Marquez sorride al Sachsenring : “Siamo partiti forte - ma le Yamaha di Quartararo e Vinales sono vicine” : Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di prove in pista al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 del Gp di Germania E’ Marc Marquez il miglior pilota delle Fp2 al Sachsenring: dopo la prima sessione dominata da Quartararo, lo spagnolo della Honda si è ripreso il suo posto nella pista tedesca dove trionfa da anni. Sensazioni dunque positive per il campione del mondo in carica: “contento perchè siamo ...