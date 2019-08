La protesta dei no vax riprende vigore

La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong - uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia : La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong, uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia ed ex capo delle manifestazioni studentesche del 2014. Lo ha fatto sapere il movimento che Wong ha fondato, Demosisto. Secondo

Napoli - la protesta dei navigator : da lunedì sciopero della fame : I navigator campani annunciano l'inizio dello sciopero della fame e chiedono l'intervento del Capo dello Stato. La nuova forma di protesta prenderà il via lunedì quando, davanti...

Matt Healy dei 1975 ha baciato un fan durante un concerto come segno di protesta : È successo a Dubai The post Matt Healy dei 1975 ha baciato un fan durante un concerto come segno di protesta appeared first on News Mtv Italia.

Cerimonia Ponte Morandi - la protesta dei familiari delle vittime allontana delegazione di Atlantia e Autostrade : Applausi per Mattarella. Alle 11,36, momento esatto del crollo, Genova si è fermata per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi. Bucci e Conte: «Ad aprile il nuovo Ponte». Di Maio insiste sulla revoca della concessione

Ponte Morandi - la protesta dei familiari delle vittime allontana delegazione di Atlantia e Autostrade : Applausi per Mattarella. Alle 11,36, momento esatto del crollo, Genova si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Genova - un anno dopo il crollo del Ponte Morandi la protesta dei familiari : Molti familiari hanno annunciato che non parteciperanno alla commemorazione istituzionale. A 365 giorni dal crollo del Ponte...

La protesta dei laser a Hong Kong : Centinaia di manifestanti pacifici li hanno usati per criticare la polizia, che aveva arrestato uno studente che ne possedeva alcuni

Atalanta - caro abbonamenti - la curva costa (molto) più di Napoli : striscione di protesta dei tifosi : Un abbonamento in curva dell’Atalanta costa più di un abbonamento in curva del Napoli. 350 euro (per chi non era già abbonato lo scorso anno quando costava 180 euro) a Bergamo; 276 euro al San Paolo. La tribuna centrale a Napoli costa mille euro, a Bergamo 2.150. Il Corriere di Bergamo scrive che stare in curva a Ferrara costa 300 euro ma pure 290 a Brescia: entrambi i prezzi più alti di Napoli. L’Atalanta da Champions ha rincarato e ...

Napoli - protesta dei navigator. In corteo verso la Regione Campania : “Vogliamo il contratto” : “Con la scusa del precariato sono un navigator disoccupato” e “Laureati selezionati disoccupati” sono gli striscioni che aprono il corteo dei navigator della Campania. Il corteo, a cui partecipano circa 40 persone, diretto a Palazzo Santa Lucia per protestare contro la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria per consentire loro di iniziare a ...

Campania - la protesta dei navigator senza contratto sotto la Regione : “De Luca - scendi” : Un corteo per il diritto al lavoro di 471 navigator e per le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza. Le persone che hanno vinto il concorso per navigator in Campania hanno organizzato una manifestazione da piazza Municipio alla sede della Regione per chiedere al presidente Vincenzo De Luca di firmare la convenzione che permetterebbe la contrattualizzazione, a tempo determinato, dei futuri lavoratori con Anpal Servizi. De Luca, ...

Aeroporto Firenze - dietrofront dei ministri M5S dopo la protesta della base toscana : “Il ricorso contro lo stop? Inopportuno” : Prima il ricorso al Consiglio di Stato contro lo stop del Tar al decreto Via (Valutazione Impatto Ambientale) sull’Aeroporto di Firenze. Poi, dopo le polemiche del M5s toscano e dei comitati “No Aeroporto”, il passo indietro di Enac e dei due ministeri (Ambiente e Beni Culturali) presieduti proprio da due esponenti in quota Cinquestelle, Sergio Costa e Alberto Bonisoli. Nella tarda serata di mercoledì così i tre enti hanno ritirato il ricorso al ...

Antonella Clerici rifiuta Miss Italia : la protesta dei fan - il sostegno di Mara Venier : Antonella Clerici rifiuta la conduzione di Miss Italia, prevista per il prossimo 6 settembre. Esclusa dai palinsesti Rai, la presentatrice era la candidata più probabile per condurre il concorso di bellezza che in occasione degli ottant’anni ritorna alla tv di Stato. La Clerici però è apparsa piuttosto fredda di fronte alla proposta. Già in un lungo sfogo aveva dichiarato che non ci stava fare il tappabuchi. Coerentemente con quanto aveva ...

Reddito di cittadinanza - la protesta dei navigator campani e l'ira di Di Maio : Il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di non firmare la convenzione con Anpal, bloccando l'iter per i navigator idonei...

«De Luca firma» - la protesta dei navigator della Campania arriva a Roma : Alcuni vincitori campani del concorso dei navigator hanno protestato fuori dalla sede dove si svolge la prima giornata di orientamento dell'Anpal servizi a Roma, chiedendo di vedere il...