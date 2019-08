Il casco di Hakkinen in edicola | ricordando Spa 2000

Fonte : motorinolimits

(Di sabato 31 agosto 2019) A pensarci sembra impossibile che siano già passati ben 19 anni! 19 anni eppure i brividi alla schiena che ci vengono, quando rivediamo le immagini del duello trae Schumacher al Kemmel, sono ancora quelli che provammo in diretta. Who is ready for the Spa weekend! 🏁💪 #BelgianGP https://t.co/wg5uQDnXGK — Mika Häkkinen (@F1Mika) August … L'articolo IldiinSpaMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

