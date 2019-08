Anche Terminator piange | Franco | amico per una vita

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Eleonora Barbieri Commovente messaggio di Schwarzenegger per Columbu Muratore sardo, bodybuilder e per 54 anni vicino all'attore I nsieme, sembrano una coppia quasi irreale. Uno altissimo, l'altro basso. Uno biondo, l'altro scuro. Uno con la faccia da, l'altro con la faccia da burlone. Non tutte queste impressioni sono sbagliate. In effetti, il primo è: mister Arnold Schwarzenegger, una quintalata di muscoli, una carriera hollywoodiana, una carriera politica (da governatore della California). L'altro èColumbu,lui una quintalata di muscoli, solo in un corpo non da stangone austriaco, bensì da italiano. Sardo di Ollolai, in Barbagia, il suo paese (amatissimo) da cui era partito, da ragazzo, per fare il manovale in Germania, a Monaco. Proprio come Arnold, da Thal, in Austria, era andato a cercare fortuna nella città tedesca. Eh sì, proprio ...

