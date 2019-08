Xiaomi brevetta una sciarpa intelligente che si riscalda in automatico

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019)hato unache sie protegge automaticamente il collo. Potrai dire addio alle sciarpe troppo leggere o che cadono continuamente; il sistemadell'azienda cinese sfrutta un algoritmo per stringersi intorno al collo quando fa freddo e allentarsi quando senti caldo. Insomma, unasmart che ti consentirà di passare al caldo le lunghe sere d'inverno, con il grande vantaggio di avere un'unità dimento inglobata che ti permetterà di avere sempre la temperatura giusta, regolabile direttamente con un'app sullo smartphone. Per il momento si tratta soltanto di un brevetto e non è detto chedecida di metterla in produzione, però l'idea sembra davvero geniale. Non è diversa da unaclassica, ma ha all'interno una fibra elastica che nasconde un sensore per ...

