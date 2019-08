US Open 2019 oggi in tv 28 agosto | programma | ordine di gioco | orari e streaming

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Vince in rimonta Serena Williams - bene anche Novak Djokovic. Completati dieci incontri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

US Open 2019 - Nick Kyrgios sotto investigazione della ATP : l’ha accusata di corruzione : Nick Kyrgios ha animato la giornata odierna agli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che si sta disputando a New York. L’australiano si è scagliato in maniera vibrante dopo la vittoria su Steve Johnson, il 24enne è infatti tornato sulla sonora multa di 113mila dollari che la ATP gli aveva fatto recapitare dopo gli insulti rivolti al giudice di sedia Fergus Murphy in occasione del torneo di Cincinnati andato in scena ormai un ...

Diretta Us Open 2019/ Lorenzi Kecmanovic streaming video : partite al via - si gioca! : Diretta Us Open 2019 streaming video e tv: Paolo Lorenzi affronta Miomir Kecmanovic nel secondo turno, focus sul serbo che è un avversario ostico.