Uomo sostiene di essere l’ex compagno di Beppe Convertini | il conduttore | “L’amore non

Fonte : gossip.fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2019) A 10 anni dal momento in cui tale Giovanni Cavaretta, cantante lirico, dichiarò distato ildi, ilde La vita in diretta - Estate risponde alle voci circa la sua presunta omosessualità: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

FelicePerdente : RT @rolastadormendo: Achille Lauro: si batte per gli immigrati, si batte per la difesa dell'ambiente, si schiera contro gli omofobi baciand… - Goldskiesadc : RT @rolastadormendo: Achille Lauro: si batte per gli immigrati, si batte per la difesa dell'ambiente, si schiera contro gli omofobi baciand… - kieonjunghyung : RT @rolastadormendo: Achille Lauro: si batte per gli immigrati, si batte per la difesa dell'ambiente, si schiera contro gli omofobi baciand… -