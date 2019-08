Redmi TV ufficiale | la prima smart TV di Redmi non si fa mancare nulla

Xiaomi Mi 9T Pro è ufficiale : il gemello diverso di Redmi K20 Pro approda in Italia : Xiaomi Mi 9T Pro, la versione europea di Redmi K20 Pro, arriva ufficialmente in Italia con specifiche al top e prezzi interessanti che partono da 429 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro è ufficiale: il gemello diverso di Redmi K20 Pro approda in Italia proviene da TuttoAndroid.

La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung - mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale : diversi smartphone hanno ricevuto il porting non ufficiale della LineageOS basata su Android 9 Pie, mentre la strada del modding per i Google Pixel 3A è spianata grazie alla TWRP ufficiale.

Redmi K20 Pro Special Edition Gold è ufficiale in versione extralusso : Oggi è ufficiale che Redmi sta realizzando una nuova variante Redmi K20 Pro in edizione limitata con una combinazione di colori oro che presenta un aspetto sgargiante ma senza risultare pacchiano. Questa variante sarà in vendita in India 480.000 rupie, corrispondenti a circa 6200 euro, e un tale prezzo suggerisce che questa edizione Speciale sarà impreziosita da vero oro e da pietre preziose incastonate nel logo "K".