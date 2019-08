Conte | Non sarà governo controUscire dall' incertezza politica

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Giuseppe Conte incaricato di formare il nuovo governo. «Non sarà un esecutivo contro qualcuno. Sarà nel segno della novità» : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...

Governo - diretta : Conte al Quirinale da Mattarella per l'incarico. Il presidente : sia premier - non garante : Governo, Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli conferirà nuovamente l'incarico di presidente del...

Governo - diretta : Conte al Quirinale da Mattarella per l'incarico. Il presidente : sia premier - non garante : Governo, Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli conferirà nuovamente l'incarico di presidente del...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale da Mattarella. Il capo dello Stato : sia premier - non garante : Governo, Giuseppe Conte atteso al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli conferirà nuovamente l'incarico di presidente del Consiglio. Governo,...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale da Mattarella. Il capo dello Stato : sia premier - non garante : Governo, Giuseppe Conte atteso al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli conferirà nuovamente l'incarico di presidente del Consiglio. Governo,...

Il governo nelle mani di Conte : «Non una somma - ma una vera coalizione» : L'«obiettivo» è essere il «nuovo Prodi» per sfidare Salvini. Il premier incaricato atteso al Quirinale alle 9.30

Conte 2 - Salvini : “E’ un Monti bis. Speriamo che non nasca”. Il leghista attacca solo il Pd e spera nel voto su Rousseau : “Abbiamo espresso a Mattarella lo sconcerto non della Lega, ma di milioni di italiani, di fronte allo spettacolo indecoroso del teatrino della guerra delle poltrone. Speriamo che questo governo non nasca”. All’uscita dalle consultazioni Matteo Salvini attacca l’accordo Pd-M5s, ma il vero obiettivo è puntare sul suo fallimento spingendo sul dissenso tra gli stessi iscritti 5 stelle. Tra il movimento e il Pd resta infatti ...

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i Contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

M5S e Pd a Mattarella : "Accordo per Conte premier" |Di Maio : "Io a P. Chigi? Rifiutata l'offerta della Lega" | Zingaretti : "Non è staffetta ma sfida da accettare" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : “Non è una staffetta ma una sfida nuova”. Salvini : indecoroso teatrino di poltrone : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Boschi Contestata in strada : 'Come fate a non vergognarvi ad andare con Di Maio?' -VIDEO : Nelle ore in cui sembrano essere entrate nel vivo le trattative per la formazione di una nuova maggioranza composta da Movimento Cinque Stelle e Partito Demoratico, Maria Elena Boschi viene pubblicamente contestata da una persona in un video che, in poco tempo, è diventato virale. L'incontro ravvicinato si è verificato immediatamente dopo uno degli incontri nella direzione del Pd e l'uomo ha manifestato tutto il proprio malcontento per la ...