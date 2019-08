Casting per un video musicale e per un tour legato a Tiziana Rivale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019)aperti per la ricerca di una attrice per la realizzazione di unda girare a Milano e di due ballerini e di dance crews per ilWorld Promotional. UnPer realizzare unle cui riprese verranno effettuate a Milano nella prima metà del mese di settembre, sono in corso iper trovare una attrice di età scenica compresa tra 20 e 25 anni. Le interessate a proporre la propria candidatura, devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e ogni ulteriore elemento ritengano utile per una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: giovanni.baracchi3@ gmail.com. Allo stesso indirizzo email è possibile far riferimento anche al fine di ricevere ulteriori informazioni.World PromotionalSono aperte le selezioni di ballerini e dance crew per l'importante...

ojosdesapo_ : @Pina931 @soffiogelido @Lara39491061 @chiarana__ @ValeL06260190 io mi baso su quanto ho conosciuto gio dai casting… - CasaleNews : Il #CastingDay per il primo #PaulanerOktoberfestAlessandria #Monferrato - Notiziedi_it : Inter, al via il casting per il vice Lukaku. Conte vuole anche un centrocampista -