Calciomercato Inter | Zanetti si sofferma sul caso Icardi | “la situazione non è cambiata

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il vicepresidente dell’ha parlato delda Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casalarelativa a Mauro, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero Cruciatti/LaPresse Su questa vicenda si èto Javierai microfoni di Sky Sport, in occasione dei sorteggi di Champions League: “lanon è, aspettiamo la fine del mercato, dopo vedremo di trovare una soluzione che vada bene per tutti. Se può andar via anche in prestito? Sì, sì, sapete qual è la linea della società. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, vediamo cosa succede. Sarà in lista Champions in ...

FabrizioRomano : Alexis Sanchez è atterrato a Milano e diventerà un nuovo acquisto dell’Inter ???? @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : Alexis Sanchez all’Inter, here we go! Via libera dal Manchester United arrivato poco fa: operazione conclusa ????… - DiMarzio : Atterrato a Milano @Alexis_Sanchez: tra poco le visite mediche con l’@Inter e poi la firma @ManUtd #calciomercato @SkySport @SkySportsNews -