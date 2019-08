Boschi ringrazia | Se non fosse stato per Renzi | oggi avremmo Salvini a torso nudo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Se non ciin tutte le tv italiane a fare campagna elettorale”. Così, in un’intervista al Messaggero, Maria Elenasottolinea il ruolo avuto dall’ex premier nell’intesa tra Pd e M5S per la nascita di un nuovo governo. E indica questo ruolo come “garanzia” al segretario Nicola Zingaretti del fatto che iani (“una categoria che fatico a comprendere”) non staccheranno la spina all’esecutivo.“Sono contenta - osserva - che tutto il partito, dopo qualche iniziale perplessità, si sia ritrovato sulla proposta didi un Governo che metta in sicurezza l’Italia e in minoranza”.Per, la parola d’ordine è aver fatto l’interesse del Paese:“L’accordo di governo - dice - è un mezzo per ...

