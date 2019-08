World of Warcraft Classic | caos nelle zone di inizio a seconda della razza dei personaggi

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nella giornata di ieri,ofha aperto i server ai giocatori ed il titolo di Blizzard ha registrato 1,1 milioni di spettatori su Twitch. Tuttavia con l'avvio dei server ci sono stati alcuni problemi, soprattutto per la coda che i giocatori hanno dovuto fare all'interno del gioco. In molted'infatti, la progressione dei livelli è stata molto lunga e problematica, tanto che gli utenti hanno creato delle file virtuali per uccidere i nemici.La cosa però non è stata così per tutti: questi problemi sono stati registrati ascelta. Ad esempio, chi ha scelto i Tauren non ha avuto molti problemi. Diverso invece è per chi ha scelto gli Orchi: in questo caso avanzare di livello è stato veramente arduo durante le prime ore di avvio del gioco, tanto che molti utenti hanno deciso di dirigersi a Mulgore, punto didei Tauren, per ottenere ...

