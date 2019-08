Salva una donna che si stava suicidando poi si toglie la vita

La Spezia - migranti arrivano in porto nascosti nell’intercapedine di una nave. Salvati dai pompieri : Tre migranti algerini sono riusciti a introdursi in una nave cargo e a viaggiare dal porto di Casablanca (Marocco) a La Spezia. Sono stati trovati dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Papà eroe Salva una donna che voleva lanciarsi da un ponte : dopo pochi giorni si toglie la vita : Nel quartiere di Stoke-on-Trent, in Inghilterra, nessuno può credere a ciò che è successo. Nessuno riesce a immaginare che un uomo come come Alan 'Azzer'...

Dolunay - trame al 6 settembre : Deniz Salva Asuman - Nazli e l'Aslan si perdono nel bosco : Torna lo spazio dedicato con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), lo sceneggiato ambientato ad Istanbul con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista in Cherry Season - La Stagione del cuore. Nei nuovi episodi in programma da lunedì 2 fino a venerdì 6 settembre dalle ore 14.45 su Canale 5, Deniz Kaya interverrà in tempo prima che Asuman Pinar venga violentata da Muzaffer mentre Nazli Pinar e Ferit Aslan saranno ...

Bimbo rischia di morire soffocato da una banana : vigile del fuoco lo Salva : Alla prima piazzola utile il padre ha fermato l’autovettura e, insieme alla moglie, ha cercato aiuto provando a fermare le macchine in corsa. Poteva trasformarsi in tragedia il viaggio sull’autostrada A2 da parte di una famiglia della provincia di Salerno, diretta al sud Italia per le vacanze. All’altezza di Sicignano degli Alburni l’uomo alla guida si è accorto che il figlio piccolo, seduto sui sedili posteriori, aveva un principio ...

"Ecco come ho Salvato la vita a una donna usando Whatsapp" : L’operatore del 118: “La centrale non ha ancora la tecnologia per la localizzazione, ma io avevo il suo numero e il mio smartphone. Le ho detto di condivedere la sua posizione”. La donna aveva imparato a farlo poche settimane prima grazie alla figlia

Dalla Polonia a Napoli su un aereo dell'Aeronautica : missione Salvavita per una bimba di sei anni : A bordo dell'aereo militare un'equipe tutta al femminile dell'ospedale pediatrico Santobono, che ha assistito la bambina...

Anticipazione Una Vita : Blanca Salva Samuel dalla morte : Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego smascherano Samuel Nonostante Blanca sia consapevole delle cattive intenzioni di Samuel, decide comunque di salvarlo. Questo è ciò a cui assisteremo nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5. Il fratello minore degli Alday rischia la Vita proprio a causa di un momento di follia di […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Blanca salva Samuel dalla morte proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni 22 agosto 2019 : Pena Salva la vita a Flora : Peña si presenta in commissariato e si dichiara colpevole della morte dell'Indiano. Flora è salva! Silvia invece rassicura Arturo che il suo è vero amore, non pietà.

Tuturano - incendio in un canneto minaccia una masseria : animali Salvati dai pompieri : Un grosso incendio si è sviluppato ieri, 20 agosto, intorno alle ore 13:00, alle porte della frazione brindisina di Tuturano. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il rogo si è abbattuto su un canneto che si trova in località Scorsonaro, non lontano dal centro abitato. Si tratta di una contrada tuturanese presso la quale sorgono alcune aziende agricole tutt'ora attive. E proprio una di queste ieri ha rischiato di subire seri danni, ...

Evelyn Hernández - una donna di El Salvador che era stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - è stata assolta in un nuovo processo : Evelyn Hernández, una donna di 21 anni di El Salvador che era stata condannata a 30 anni di carcere per aver avuto un aborto spontaneo dopo uno stupro di gruppo, è stata assolta dall’accusa di omicidio aggravato. L’assoluzione è arrivata durante

Decine di soccorritori stanno cercando di Salvare due persone intrappolate in una grotta in Polonia : Da sabato scorso, in Polonia, Decine di soccorritori sono al lavoro per salvare due speleologi rimasti intrappolati in una grotta a causa delle forti piogge che ne avevano bloccato l’uscita. La grotta, chiamata Jaskinia Wielka Sniezna (“Grande grotta innevata”), è la

Una vita - spoiler 19-20/08 : Esteban Salva Silvia ma viene ferito da Blasco : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 19 agosto, alle ore 14:45, svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Esteban. Quest'ultimo avrà il merito di salvare la vita di Silvia, dopo che la ragazza è stata rapita da un indiano. L'amico della Reyes rimarrà vittima di un ferimento nello scontro con Blasco, macchiatosi ...

A Torino una ragazza di 17 anni malata di cuore è stata Salvata senza trapianto : È arrivata a Torino dalla Serbia per sottoporsi a un trapianto di cuore, ma i medici le hanno salvato la vita evitando l'intervento. Protagonista una ragazza di 17 anni, giunta da Belgrado all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con il cuore univentricolare. Una patologia che solitamente richiede il trapianto, "evitato" dai medici grazie a un complesso intervento chirurgico che permetterà alla giovane di tornare a casa con il suo ...

Beautiful : Brooke cerca di Salvare Hope - ma avviene una tragedia : Anticipazioni americane Beautiful: annunciata una tragedia mentre Brooke cerca di salvare Hope da Thomas Annunciata una tragedia, mentre Brooke cerca di mettere in salvo Hope da Thomas. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Logan appare molto preoccupata per sua figlia. A condividere il suo pensiero è anche Liam, il quale teme che Thomas non […] L'articolo Beautiful: Brooke cerca di salvare Hope, ma avviene una tragedia ...