Primo spoiler dal set di Grey’s Anatomy 16 a Seattle | Meredith libera ma ai servizi

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Le riprese di Grey's16 in corso in esterna asembrano rivelare unverodalla prossima stagione del medical drama, al via negli Stati Uniti il prossimo 26 settembre su ABC. Loin questione riguarda la protagonistaGrey (Ellen Pompeo) e il suo compagno Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti): gli interpreti della coppia principale dello show sono stati avvistati mentre giravano delle scene all'aperto, in particolare in strada, col personaggio della Grey intento a ripulire i marciapiedi. Questo particolare può avere una sola spiegazione plausibile: dopo aver confessato di essere l'autrice della frode assicurativa per cui DeLuca era stato arrestato nel finale di Grey's15,riesce ad ottenere la libertà vigilata grazie all'affidamento aisocialmente utili. Decisamente una pena inverosimile per un reato molto grave ...

