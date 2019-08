Pastore 49enne muore in solitudine mentre accudisce il suo gregge

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) I suoi pastori maremmani a giragli attorno, quasi a proteggerlo, intorno le maestose rocce delle Lance dell’Uja di Ciamarella, sopra il cielo della val d’Ala. Così il soccorso alpino ha ritrovato il cadavere di Mihail Fotache, ilromeno di 49 anni che da sabato risultava disperso nella zona del Pian della Mussa, nel torinese. Mihail come ogni mattina era partito da rifugio Ciriè, a 1800 metri, per raggiungere quasi quota 3000metri. Doveva badare ai due pastori maremmani e far pascolare ildi pecore di proprietà un’azienda di Cuneo. Erano anni che batteva quei sentieri, saliva mulattiere e sfidava pioggia, freddo e vento e, ormai quelle erano diventate le sue montagne. Qualcosa però nella giornata di sabato va storto. Nessuno lo vede rientrare alla sua roulotte di fortuna rimediata al Piano della Mussa, nel comune di Balme. All’improvviso poi, un brutto presagio: uno dei ...

