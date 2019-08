Palermo, cade in un dirupo: salvato

Un giovane palermitano finito in unè statodal soccorso alpino e dai carabinieri dopo essere rimasto ferito. Il 22enne è caduto in una scarpata nel territorio di Lascari (Pa) mentre faceva una escursione con amici che hanno avvertito i genitori. Immediatamente sono scattate le operazioni di recupero: gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere il giovane imbracarlo e portarlo in uno spiazzo dove è stato affidato ai sanitari del 118che hannotrasportato il ferito all'ospedale Giglio di Cefalù(Di mercoledì 28 agosto 2019)