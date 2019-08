M5s-Pd | Salvini | “Governo delle poltrone e dei tradimenti Mattarella fermi questo

Pd unito su intesa con M5s - mandato a Zingaretti Salvini : il loro collante è odio per me e per la Lega :

Crisi - Salvini : “M5s-Pd? Governo delle poltrone e dei tradimenti. Mattarella fermi questo spettacolo” : “Qualcuno parla di bene dell’Italia, di responsabilità, temi, programmi; tradotto, si parla di poltrone. La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrone e dare la parola agli italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una diretta facebook, sottolineando che “non c’è una maggioranza in questo Parlamento; qualcuno ...

Crisi di governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

Massimo Cacciari : "L'accordo Pd-M5s si farà ma se non saranno efficaci - Salvini avrà la vittoria definitiva" : "L'accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle ci sarà". Massimo Cacciari, ospite ad Agorà Estate, su Raitre, commenta la trattativa per un governo giallo-rosso e avverte: "Se questo governo non restituisce la prova di grande efficacia darà un grandissimo assist, più prezioso per la vittori

Salvini : intesa Pd-M5s dettata da Merkel e Macron - sarà Monti bis : Matteo Salvini: "Piu' che un Conte Bis, il governo che si sta profilando tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sembra un Monti bis.

Matteo Salvini - il complotto dell'Ue : l'aiutino sul deficit per aiutare il governo Pd-M5s : Ora che si profila il governo dei buoni, benedetto dal Colle e dall'Europa, tutto è perdonato. Neppure il tanto discusso aumento dell'Iva sembra far preoccupare: "Ci sono margini di manovra - ha spiegato al Corriere della Sera, Giovanni Tria il ministro uscente dell'Economia -. Anche a leggi vigenti

Salvini a Pd-M5s : fate in fretta o voto : 13.33 "A Pd e M5S, che si stanno trascinando nella contrattazione di ministeri e poltrone,dico fate in fretta o si voti" Così su Facebook il leader della Lega Salvini. "Confidiamo che il presidente Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo". "Non trovano accordo sulle poltrone. Sembra di tornare ai tempi della Prima Repubblica,di De Mita e Fanfani"."Conte preparava da tempo questa manovra su suggerimento di Macron.Più che un ...

Salvini : "M5s e Pd come De Mita e Fanfani. Conte bis? Un nuovo governo Monti" : “Se avete in testa di fare questa spartizione di poltrone per escludere Salvini e acconsentire a Bruxelles fatela, ma in fretta”. Si rivolge al Pd e al Movimento 5 stelle Matteo Salvini, che interviene sulla crisi di governo con una nuova diretta Facebook. “O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto”, ...

Salvini su M5s-PD : 'Ribaltone preparato da tempo' - Di Maio punterebbe al Viminale : "Un ribaltone preparato da tempo". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito così, durante una conferenza in Senato, le trattative in corso tra M5S e PD per la formazione di un nuovo governo giallo-rosso. L'accordo non è stato ancora siglato, ma sembra che durante gli ultimi incontri con Zingaretti, il ministro del Lavoro Di Mao abbia svelato il suo vero obiettivo: prendere il posto del leader della Lega al Viminale....Continua a ...

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Crisi di governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

Governo M5s-Pd - Maroni : 'Salvini doveva fare come Bossi nel '94 - ha deluso gli italiani' : L'Italia è in attesa di capire se davvero la legislatura attuale avrà una prosecuzione determinata da un'alleanza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Rischia, dunque, di prendere forma quel Governo giallorosso che Matteo Salvini avrebbe voluto evitare attraverso il voto immediato. Un'occasione in cui potrebbe eventualmente far valere il consenso amplissimo che gli riconoscono i sondaggi, ma che pare in calo secondo alcune ...

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5s - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...