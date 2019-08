Le ossa trovate in spiaggia potrebbero essere di Isabella | sparita nel 2016

ossa umane ritrovate ad Albarella - potrebbero essere di Isabella Noventa : Ossa presumibilmente umane sono state rinvenute sulla spiaggia di Albarella (Rosolina). I resti, tra cui un femore e una mandibola, verranno presto esaminati dal medico legale incaricato dalla Procura, cui spetta il compito di estrarre il DNA per il confronto. Dopo il ritrovamento la Procura di Rovigo si è messa in contatto con la Procura di Padova.\\Il 20 agosto è affiorato un frammento di mandibola, sabato scorso, un femore: i resti umani ...

Caso Orlandi : trovate migliaia di ossa nelle botole del Cimitero Teutonico : nelle botole del Cimitero Teutonico di Città del Vaticano sono state trovate migliaia di ossa. All'uscita dal sepolcro il genetista della famiglia Orlandi, Giorgio Portera, ha manifestato un certo stupore per l'esito di questo sopralluogo: "Non ci aspettavamo di trovare così tante ossa. Oggi ne sono state recuperate migliaia, dunque si ipotizza la presenza di decine di persone. Sono ossa piccole e grandi, soprattutto ossa craniche che sono ...

