Video Inter-Lecce | 4-0 | | highlights e gol | la prima rete nerazzurra di Lukaku

Inter - è già amore con Lukaku : “Grazie ai tifosi”. E pubblica un gol fatto durante il riscaldamento [Video] : L’amore fra Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter sembra essere già sbocciato. Alla prima uscita ufficiale del belga a San Siro, ieri sera, per l’esordio in campionato dei nerazzurri, subito un gol. L’ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Grazie ai tifosi” e poi “Dio è il piu’ grande”. Il belga ha inoltre postato un video di pochi secondi nel quale si ...

Highlights Inter-Lecce 4-0 : Video - gol e sintesi. Conte dà subito spettacolo : Si apre con un poker di lusso l’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Nel posticipo della prima giornata della Serie A 2019-2020, le reti di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva hanno regalato alla formazione nerazzurra il successo sul Lecce con il risultato di 4-0 di fronte ad un San Siro già innamorato del nuovo tecnico. La squadra salentina salita nel massimo campionato lo scorso anno ha dimostrato di dover ...

Video/ Inter-Lecce - 4-0 - : gol e highlights - poker nerazzurro al Meazza! : Video Inter-Lecce, risultato finale 4-0,: al Meazza i nerazzurri di Conte calano il poker con Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva.

DIRETTA INTER LECCE/ Streaming Video DAZN : arbitra Federico La Penna - Serie A - : DIRETTA INTER LECCE Streaming video DAZN: Federico La Penna sarà l'arbitro del posticipo della 1giornata di Serie A a San Siro, oggi 26 agosto,.

Diretta Viterbese Paganese/ Streaming Video tv : interessante la sfida tra i bomber : Diretta Viterbese Paganese: info Streaming video e tv della sfida, valida nella 1giornata del girone C di Serie C, oggi 25 agosto.

Sul cielo della Sicilia passa la Stazione Spaziale Internazionale (Video) : La Iss, Stazione Spaziale Internazionale, attraversa il cielo della Sicilia e il video ripreso da un appassionato è spettacolare. Così tra la Luna e la Terra è passata la Stazione orbitante attorno al nostro pianeta ed è stato possibile osservare la sua scia luminosa. La Stazione Spaziale Internazionale ieri è transitata sui cieli della Sicilia. In questo video postato su Youtube da Stefano Piazza si vede la Iss con a bordo anche ...

Video Cristiano Ronaldo - gol annullato in Parma-Juventus : fuorigioco millimetrico - interviene il VAR : Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol stagionale in chiusura del primo tempo di Parma-Juventus ma la rete siglata da CR7 non è stata convalidata, annullata dal VAR per un fuorigioco davvero millimetrico che ha impedito al fuoriclasse portoghese di festeggiare. L’attaccante aveva messo a segno il doppio vantaggio (0-2) per i bianconeri che invece si sono dovuti accontentare di andare negli spogliatoi sullo 0-1 grazie a Giorgio ...

Video Valentino Rossi MotoGP : “Successo a Silverstone? Più facile vinca l’Inter” : Dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP Valentino Rossi si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Il secondo posto conquistato alle spalle di Marc Marquez ha rinvigorito le speranze del “Dottore” che, tuttavia, si concede una battuta dal punto di vista calcistico per spiegare che secondo lui è più semplice che la sua Inter vinca lunedì sera contro il Lecce piuttosto che lui domani. Andiamo a sentire le ...

Diretta/ Italia Serbia - risultato 34-47 20' - streaming Video : intervallo lungo : Diretta Italia Serbia streaming video e tv: azzurri in difficoltà prima dell'intervallo della sfida amichevole, ultimo test verso i Mondiali di basket.

Violenta la figlia di due anni e mezzo - si filma e vende i Video su internet : In manette un uomo di 46 anni. I suoi filmati sono stati intercettati dalla polizia australiana che indagava sulle chat per...

L’uomo del giorno - Luigi Delneri : dal miracolo Chievo alle indecifrabili interviste [Video] : Nato il 23 agosto 1950, Luigi Delneri compie oggi 69 anni. Friulano di Aquileia, Delneri è stato un centrocampista con buona visione di gioco. Ha vestito in carriera le maglie di Foggia, Udinese e Sampdoria tra le altre. Storico il suo gol da calcio d’angolo nel derby di Genova. Delneri comincia dalla gavetta anche per quanto concerne la panchina. Parte dai dilettanti della Pro Gorizia, poi guida il Partinicaudace, il Teramo alla ...

Crisi di governo - l’intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta Video dall’Aula : Giornata chiave per la Crisi di governo. Al via alle 15 le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. Dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni L'articolo Crisi di governo, l’intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta video dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carlo Mohamed - candidatura all’Inter in diretta Sky : il Video fa il giro del web : Carlo Mohamed è diventato il nuovo idolo del web. Di chi si tratta? Di un ragazzo di 24 anni beccato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi mentre era in procinto di entrare nella sede dell’Inter per candidarsi a giocare nella squadra nerazzurra. Da capire (a partire dal suo nome) quanto ci sia di vero in questa vicenda, ma il VIDEO in diretta Sky ha già fatto il giro di Internet scatenando le solite reazioni social. Motivo? Le ...

Diretta Video - incontro sul titolo Meeting Rimini 2019/ Interviene Arbona Abascal : incontro sul titolo del Meeting Rimini 2019: Diretta video streaming con Guadalupe Arbona Abascal. 'Nacque il tuo nome da ciò che fissavi'