Sabrina Paravicini | il tumore e la chemio | «Meno capelli | ma occhi più sorridenti»

Sabrina Paravicini la chemio mi ha tolto anche la malinconia : Sabrina Paravicini continua a lottare da oltre sei mesi, contro il cancro che l’ha colpita. L’attrice e scrittrice, però, si prende del tempo per riflettere e condividere i suoi pensieri con i follower su “Instagram”. La chemioterapia a cui si è dovuta sottoporre Sabrina Paravicini ha fatto perdere i capelli all’attrice però, stanno gradualmente ricrescendo e, pubblicando una foto recente accostata a una dell’estate ...

“La chemioterapia mi ha costretta a stare a letto”. Sabrina Paravicini ricorda quel grave lutto e fa commuovere tutti : Momenti difficilissimi quelli che sta vivendo Sabrina Paravicini. L’attrice, che era entrata nel cuore e nelle case degli italiani come l’infermiera Jessica Bozzi nella serie “Un Medico in Famiglia”, sta combattendo in questi giorni contro il cancro. E proprio per la chemioterapia non le è stato possibile salutare per l’ultima volta la sua amata nonna, recentemente scomparsa. Per questo ha voluto ricordarla in un post pubblicato su ...

Sabrina Paravicini - il messaggio per Nadia Toffa : “Addio anima bella” : L’attrice de Un medico in famiglia sta combattendo contro il cancro e anche lei come Nadia Toffa racconta giorno per giorno...

“Ci vediamo appena finita la terapia” - le commoventi parole tra Sabrina Paravicini e il figlio Nino : L'attrice Sabrina Paravicini, nonostante la stanchezza provocatale delle cure per tumore al seno scopertole a dicembre 2018, di cui lei stessa parla sul suo profilo Instagram, è impegnata nelle riprese del documentario B33. Un lungometraggio nel quale parla della sua malattia, come aveva già fatto con BeKind, il docufilm dedicato alla sindrome di Asperger di cui è affetto il figlio, con il quale ha un rapporto simbiotico.Continua a leggere