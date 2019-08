Quando i simboli religiosi e non diventano Spettacolo

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019) In questo mese di agosto 2019, complice il caldo, la crisi di governo ha fatto perdere il senno a molti e anche per me è stato arduo trovare uno spazio critico di riflessione, per non lasciarmi sedurre dallo sconforto che conduce a insultare i nostri vicini, nei quali purtroppo cadiamo con facilità e frequenza, gridando contro uno schermo. Sfogarci contro l’avversario per il suo uso strumentale di parole e– cosa che un po’ tutti abbiamo fatto – sarebbe da ipocriti. Se davvero vogliamo essere e restare umani, siamo chiamati ad andare oltre e comprendere lo scenario in cui siamo immersi spesso inconsapevolmente. Il ritorno del religioso nell’agone partitico Con distacco critico quindi ho seguito il rimprovero del presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte verso il suo vice Matteo Salvini, accusato di «episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere ...

