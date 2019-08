Neonata trovata morta in culla all' ospedale di Frosinone

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Unasenza vita nella sua. Questa la tragica scoperta fatta nel reparto di Neonatologia dell’“Spaziani” di. La piccola sarebbe deceduta nella tarda serata di domenica, poi la scoperta da parte delle infermiere del reparto.I genitori, giovanissimi e residenti a Ceccano, hanno immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine. Anche la Asl ha aperto un’inchiesta interna.Per quanto riguarda le cause del decesso, non si esclude che la piccola possa essere deceduta per una sofferenza respiratoria ma resta da capire perché non sono entrati in funzione i dispositivi di allarme che avrebbero potuto consentire al personale di attivare le procedure di rianimazione.

