Incontro M5s-Pd | Conte-bis più lontano | Cinque Stelle | La pazienza ha un

Attesa a P.Chigi per l'Incontro di Conte con Di Maio e Zingaretti | Live | Primo vertice M5s-Pd : manca ancora l'intesa : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Nuovo Incontro tra Pd e M5s alle 21. Ancora nessun accordo sul capo del governo : Il nodo della premiership per risolvere la crisi di governo non si è Ancora sciolto. Pd e M5s avranno un Nuovo incontro alle 21. Lo si apprende da fonti Pd. All'incontro delle 21 parteciperanno Giuseppe Conte, appena tornato dal G7 di Biarritz, e Luigi Di Maio per M5s, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando per il Pd. alle 18 si era svolto un incontro tra Zingaretti e Di Maio, concluso dopo venti minuti senza dichiarazioni.

Crisi - alle 21 nuovo Incontro M5S-Pd : 19.09 Dopo un primo breve incontro a Palazzo Chigi tra il segretario Pd Zingaretti e il capo politico del M5S Di Maio,prosegue il confronto per cercare una soluzione alla Crisi di governo. alle 21 è previsto un nuovo vertice, rendono noto fonti dem. Non sarebbe ancora sciolto il nodo del premier. Saranno presenti, oltre a Zingaretti e Di Maio, il vicesegretario Pd Orlando e il premier Conte, appena rientrato dal G7 in Francia.

Totopremier : il PD vuole Fico (che si defila) - <br> il M5S insiste su Conte. Alle 15 nuovo Incontro : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Incontro PD-M5S - i Dem : "Clima positivo - non c'è niente di insormontabile" : Si è svolto oggi, nel primo pomeriggio, il primo Incontro tra PD e MoVimento 5 Stelle per capire se è possibile mettere le basi per la creazione di un nuovo governo"giallo-rosso". I primi a commentare l'esito del meeting sono stati i dem. La loro delegazione era composta dal capogruppo al Senato Andrea Marcucci, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e il vicesegretario Andrea Orlando. Quest'ultimo, dopo l'Incontro, ai giornalisti ha ...

In corso l'Incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Incontro Di Maio-Zingaretti. Ultimatum M5S : Conte premier. La replica del Pd : serve discontinuità : La trattativa tra pentastellati e dem è stata avviata ufficialmente oggi, ma si è subito incagliata. In serata,