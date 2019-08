Concorso 150 dirigenti Agenzia delle Entrate | eliminata preselettiva Si va dritti alla

Fonte : leggioggi

(Di martedì 27 agosto 2019) Dopo numerosi rinvii, il 27 Agosto con una comunicazione sul sito ufficiale dell’Ente è stato rettificato l’articolo 6 del bando di150, che prevedeva l’attivazione di una provaper una prima scrematura dei candidati. La comunicazione del 27 Agosto 2019 Ricordiamo che sono stati pubblicati due bandi per la selezione di figure dirigenziali, più precisamente: 150da destinaredirezione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi; 10da destinaredirezione di uffici preposti ad attività di gestione dei servizi catastali. Per la procedura 150da destinare agli uffici di gestione, riscossione e contenzioso tributi sono pervenute 9.596 domande, mentre per la procedura 10destinati a uffici che gestiscono i servizi catastali ne sono ...