Red Dead Redemption | ecco le immagini della remastered non ufficiale per PC

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il primo (come il secondo capitolo) Rednon è mai arrivato su PC e di conseguenza un gruppo di volenterosi modder ha deciso di rimboccarsi le maniche per portare la perla di Rockstar anche su PC.La remaster si chiama Red: Damned Enhancement Project e si basa sulle versioni Xenia/RPCS3. L'obiettivo del progetto è quello di remasterizzare ed ottimizzare il gioco per PC, in questo modo Redapparirà molto meglio delle versioni che sfruttano gli emulatori Xenia/RPCS3. Questa versione godrà di texture migliorate elementi UI/UX ed un HUD di gioco.Si tratta decisamente di un ambizioso ed interessante progetto, inoltre la stessa Rockstar non potrà fare nulla per bloccare il progetto, in quanto richiederà il gioco per poter giocare. A fine news potete dare uno sguardo ad alcunepubblicate dagli sviluppatori. Leggi altro...

