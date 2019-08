Giulia è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne 2019 20’

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) È stata annunciata ladi/20'. La trasmissione condotta da Maria De Filippi sembra abbia voluto puntare su un volto che non è già noto agli spettatori. La ragazza che cercherà l'amore nel programma pomeridiano di Canale5, si chiamaed è originaria di Roma.è una studentessa universitaria che sostiene di non avere grilli per la testa. Il sogno non ancora realizzato è quello di andare in Cina, ma al momento non se l'è sentita di fare questo passo: "Sto finendo l’Università, mi manca l’ultimo anno. Cosa voglio fare da grande? Vorrei un lavoro modesto che mi faccia stare tranquilla, che mi permetta di fare stare tranquilla mamma, che mi faccia costruire una famiglia. Non ho tanti grilli per la testa. Mi piacerebbe prendere la seconda laurea in Scienze Politiche e cercare di fare qualcosa all’estero. Per me sarebbe stato interessante fare ...

