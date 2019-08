Addio Ounas | Pedullà | “Manca solo l’annuncio”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 26 agosto 2019), l’esperto di calciomercato Alfrediannuncia il trasferimento dell’attaccante algerino che lascia la maglia azzurra, l’ esperto di calciomercato Alfredoannuncia il trasferimento dell’ attaccante algerino su Twitter. Confermata quindi la chiusura dell’ affare che porterà l’ esterno nel campionato francese. “al Nizza prestito oneroso, ma secco. Il Napoli non ha concesso un millimetro in più. Mancaannuncio, tutto confermato”, scrive Alfredodal suo account Twitter ufficiale. #al #Nizza prestito oneroso, ma secco. Il #Napoli non ha concesso un millimetro in più. Mancaannuncio, tutto confermato — Alfredo(@AlfredoPedulla) August 25, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Corbo elogia Ancelotti: “Finalmente un tecnico che ...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, al via le cessioni: #Ounas, #Chiriches e #Tonelli, il punto ???????? - LuigiLiccardo4 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, al via le cessioni: #Ounas, #Chiriches e #Tonelli, il punto ???????? - news24_napoli : Sportitalia – Chiriches e Ounas vicini all’addio: Sassuolo e Nizza alla finestra -