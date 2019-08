50 film da vedere una volta nella vita che probabilmente non conoscete

Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) Questi 50difficilmente entrano nelle liste dei migliori di sempre. Non li vediamo nelle classifiche di nessuno, non hanno vinto molti premi e lentamente vengono dimenticati oppure non hanno mai avuto il credito che meritano. Eppure sono pazzeschi. Numeri due da sempre, hanno perso parzialmente la partita con la storia del cinema, che si ricorda di loro saltuariamente, prefendo colleghi più blasonati e titoli più altisonanti. In certi casi hanno perso anche la partita con il box office alla loro uscita, sono andati male nel nostro paese oppure sono considerati dei minori inografie di grandi maestri di cui si preferisconopiù noti. Insomma, questa non è la classifica dei grandi classici ma quella deibellissimi di cui non si parla quasi mai, quelli da recuperare una. Non necessariamente i più belli di sempre, non necessariamente i più noti. Anzi. I ...

Annalis75327421 : RT @palmopaolo: Oggi sono andato a vedere #IlReLeone un film bellissimo, un capolavoro. Sono tornato bambino per due ore. Complimenti a @e… - AlidaNardini : RT @Remo80994353: @AlidaNardini @MarcoSanavia1 Esiste un bel film di tanti anni fa in bianco e nero' la vacanza' in cui un confinato a Vent… - Aiyo07 : RT @MMHemlock: @lupecchioli @PgGrilli @HenryDvThoreau @PascucciMC Reductio ad unum. #ESSIVIVONO -