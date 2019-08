Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Lantus non molla Mauro, scrive. Mentre l’argentino continua a prendere tempo con il Napoli per fornire un assist ai bianconeri, ai quali si è promesso nei mesi scorsi. Il quotidiano riporta le parole di ieri di Paratici,pretandole come un segnale distensivo verso l’. Il ds bianconero ha dichiarato di essere contento dei giocatori che ha e ha allontanato l’ipotesi di uno scambio, ma ha aggiunto: “Un affare con Marotta? Il mercato può portare a molte cose, se e quando ci siederemo, sarà in maniera cordiale come con tutti”. Un’apertura verso l’amico-nemico, scriveche aggiunge che anche dagli ambienti nerazzurri “filtra unatà acon lantus il solo”. Marotta preferirebbe cedere il bomber argentino al Napoli, ma la sua priorità, adesso, è cederlo in ...

tuttosport : #ValentinoRossi: 'Scudetto alla #Juve, io meno chance dell'#Inter' ?? - napolista : Tuttosport: #Inter e #Juve disponibili a trattare #Icardi a prescindere da #Dybala #Paratici dichiara che se e qua… - infoitsport : Icardi, nuovo no al Napoli! TuttoSport: decisione presa, resta all'Inter. Spiraglio solo per la Juventus -