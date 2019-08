Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 25 agosto 2019) Per combinare qualcosa bisogna esser disposti a bere dal calice amaro. È la morale della “di” che Pierluigi, uno dei padri nobili del Pd molto vicino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella,su.“Nel 1976(che avrebbe preferito Moro) accettò Andreotti, perché riteneva che sono i programmi e non le persone il terreno e lo strumento della discontinuità”, si legge nel tweet di. Un messaggio, il suo, che sembra diretto in primo luogo al segretario Dem Nicola Zingaretti, il cui rifiuto granitico a Conte premier potrebbe far saltare la già difficile trattativa con i 5 Stelle. LADI. Nel 1976(che avrebbe preferito Moro) accettó Andreotti, perché riteneva che sono i programmi e non le persone il terreno e lo strumento ...

ADM_assdemxmi : RT @HuffPostItalia: Castagnetti ricorda su Twitter la 'lezione di Berlinguer'. La sua è una critica implicita al no di Zingaretti su Conte… - HuffPostItalia : Castagnetti ricorda su Twitter la 'lezione di Berlinguer'. La sua è una critica implicita al no di Zingaretti su Co… -