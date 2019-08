Beni culturali | la riforma del ministero è confusa e incompleta A quando un responsabile

Concorso pubblico per diplomati al Ministero dei Beni culturali : tre le prove : Il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato un Concorso per esami per l'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Il candidato vincitore del Concorso sarà inquadrato nella II area, posizione economica F2. Il profilo professionale che verrà ricoperto dal candidato sarà quello di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza in varie regioni d'Italia. I requisiti per partecipare Nel bando ...

Concorso Ministero dei Beni culturali : pubblicato il bando per 1.052 assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

Monitoraggio dei Beni culturali minacciati da fattori ambientali - presentato il rapporto su Artek : presentato il rapporto su Artek (Satellite Enabled Services for Preservation and Valorisation of Cultural Heritage) uno dei progetti ideati da Ispra e Iscr per la tutela dei beni culturali. L’obiettivo del progetto, finanziato da Esa e Asi in collaborazione con il Cnr-Imaa e l’Enav, è lo sviluppo di una piattaforma informatica per monitorare lo stato di conservazione e rischio dei beni culturali minacciati da fattori ambientali, sia di origine ...

Concorso Ministero Beni culturali : annunciato il bando per le prime 1052 assunzioni : Dopo mesi di attesa, il Ministro Bonisoli ha finalmente annunciato che entro la prossima settimana, specificatamente venerdì 9 agosto, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso previsto al Ministero dei Beni Culturali. L'annuncio è stato effettuato dal Ministro mediante la pubblicazione di un post sul suo profilo facebook, con il quale è andato a confermare la dichiarazione resa lo scorso maggio dal sottosegretario Vacca, il ...

I Beni culturali assumono : pronto il bando per oltre mille custodi : Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto. Domande entro la metà di settembre. L’obiettivo è arrivare a reclutare 5.400 addetti anche nelle altre qualifiche

Trabocchi - la soprintendenza avvia procedure per riconoscimento Beni Culturali : Chieti - La soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha avviato, in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, i procedimenti per il riconoscimento dell'interesse culturale di undici Trabocchi, antiche macchine da pesca della costa della provincia di Chieti, con la finalità di garantirne la corretta conservazione e di stimolarne gli usi compatibili. Si tratta del 'Turchino', ...

Concorso al Ministero dei Beni culturali - assunzioni di 5400 unità : assunzioni al Ministero dei Beni culturali che cerca 1052 vigilanti. È ststo definito «il più grande piano di assunzioni della storia del Ministero per i Beni e le attività culturali» il bando di Concorso che sarà pubblicato a breve. È tutto pronto per il primo bando di Concorso del Mibac dall’insediamento del nuovo governo, che riguarda l’assunzione di 1052 vigilanti. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, così ...

Autonomia : Conte vede a P.Chigi Stefani e Bonisoli - nodo Beni culturali : ROma, 25 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi una riunione dedicata al tema dell’Autonomia. A presiederla, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro, focalizzato sui nodi in materia di beni culturali e dunque delle sopraintendenza, partecipano i ministri degli Affari regionali, Erika Stefani, e della Cultura, Alberto Bonisoli. L'articolo Autonomia: Conte vede a P.Chigi Stefani e ...

Autonomia regionale - sulla scuola vince il M5S. Conte : "Resta il nodo dei Beni culturali" : Il vertice sull'Autonomia regionale che si è tenuto oggi dopo il Consiglio dei Ministri è stato piuttosto rapido perché è durato meno di un'ora e si è concluso con una vittoria da parte del MoVimento 5 Stelle sul nodo principale che aveva bloccato il precedente vertice della settimana scorsa. In pratica è saltata l'assunzione diretta dei docenti su base regionale che avrebbe voluto la Lega e che era presente nell'articolo 12 del testo ...

Assunzioni al Ministero dei Beni culturali : doppio bando entro la fine di luglio : Uno dei principali concorsi attesi per l'anno in corso è quello previsto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Numerose indiscrezioni sono state rilasciate in proposito dal sottosegretario Gianluca Vacca durante una conferenza stampa. I bandi in attesa per le prossime settimane, nello specifico entro il mese di luglio, saranno due: il primo funzionale all'assunzione di figure non dirigenziali, il secondo relativo alla selezione di ...

Terremoto : Conte - ‘più rapidi su ricostruzione Beni culturali - avanti su 600 chiese’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Procedure più rapide e semplificate per la ricostruzione dei beni culturali e delle chiese delle zone terremotate del Centro Italia. è stata approvata questa mattina, nel corso della cabina di regia che si è riunita a Rieti con il commissario straordinario Farabollini, l’ordinanza attuativa per il ripristino degli edifici di culto. Un impegno che avevo preso personalmente, lo scorso mese, ...

Beni culturali di Scicli - il sindaco ne ha parlato col nuovo sovrintendente : Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha incontrato il nuovo sovrintendente di Ragusa, Giorgio Battaglia per parlare dei Beni culturali della città