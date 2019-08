Torna la violenza a Hong Kong | molotov e mattoni contro la polizia | che risponde con i

WWE – Abbandonato il PG-Rating? Si Torna al TV-14 : più ‘violenza’ al servizio di Paul Heyman ed Eric Bischoff : Secondo le ultime indiscrezioni, la WWE avrebbe preso la decisione di abbandonare il PG-Rating per tornare al TV-14: meno vincoli legati alla ‘violenza’ e nuove storyline più ‘adulte’ all’orizzonte Periodo di grandi cambiamenti in WWE. L’hype intorno alla nascita della EAW e il calo di ascolti (e di presenze) degli show settimanali della federazione di Stamford, hanno spinto Vince McMahon a prendere un’importante decisione: via il ...