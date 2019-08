Titoli e aperture | la trattativa tra M5s e Pd letta dai quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di sabato 24 agosto 2019) Una giornata nebbiosa e appannata quella di venerdì. Che invece di chiarire i caratteri e i contorni della crisi di governo li ha un po' confusi: sono di fatto partite le trattative tra Cinque Stelle e Pd e in serata sera il faccia a faccia tra Zingaretti e Di Maio. Il leader M5s pone delle condizioni e avanza il nome di Giuseppe Conte come premier che succederebbe a se stesso. Ma il segretario dem frena e chiede una svolta all'insegna della discontinuità. Lava in ogni caso avanti, tra veti e accuse. Tra i democratici le acque non sono affatto calme: Renzi attacca Gentiloni mentre cerca più tempo per riorganizzarsi, dentro o fuori il Pd. Nel frattempo Salvini rilancia con Di Maio fa delle avances: sui 10 punti noi ci siamo già, dice. LA REPUBBLICA Ultimatum per rompere Vertice in tarda serata tra i leader di Pd e M5S. Le due condizioni di Di Maio: ...

