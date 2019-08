Stati Uniti | in Illinois la prima vittima di sigaretta elettronica

Giancarlo Giorgetti avvisa gli Stati Uniti : "Ecco cosa rischiate con il governo M5s-Pd" : Matteo Salvini, assieme al suo braccio destro Giancarlo Giorgetti, le prova tutte per far saltare "quell'accordicchio" tra Pd e Movimento 5 Stelle. È stato proprio il sottosegretario uscente alla Presidenza, forte dei suoi rapporti, ad aver intrattenuto dei colloqui con esponenti di primo piano dell

Pena di morte - nuova esecuzione in Texas : è la dodicesima negli Stati Uniti nel 2019 : Larry Swearingen era stato condannato per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una studentessa universitaria nel 1998: lui si è sempre dichiarato innocente

Maduro ha detto che era a conoscenza degli incontri tra i rappresentanti del suo governo e gli Stati Uniti : Martedì sera, in un discorso trasmesso in diretta televisiva, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha detto che per mesi alcuni funzionari del suo governo hanno parlato con emissari del governo degli Stati Uniti, «con il suo permesso esplicito e diretto».

Donald Trump ha rimandato il suo viaggio in Danimarca perché la prima ministra danese aveva escluso la vendita della Groenlandia agli Stati Uniti : Donald Trump ha rimandato il suo viaggio in Danimarca perché la prima ministra danese Mette Frederiksen aveva escluso la vendita della Groenlandia agli Stati Uniti. Trump avrebbe dovuto visitare la Danimarca a settembre, ma ha scritto su Twitter di aver cancellato

Atletica - otto italiani convocati per la sfida tra Europa e Stati Uniti in programma a Minsk : presenti Tortu e Jacobs : In vista della sfida in programma il 9-10 settembre, il Team Europa ha convocato otto atleti italiani tra cui Tortu e Jacobs Sono ben otto (sei uomini e due donne) gli azzurri chiamati a vestire la maglia dell’Europa nel match con gli Stati Uniti in programma a Minsk (Bielorussia) il 9 e 10 settembre. I criteri di selezione, noti da tempo (priorità ai vincitori della finale Super League dell’Europeo a squadre di Bydgoszcz, e ai primi tre ...

Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro : Quest'anno Samsung, LG e ZTE hanno subito riduzioni delle vendite, mentre OnePlus e Google hanno guadagnato terreno negli Stati Uniti nei confronti di altri produttori dopo il lancio di Google Pixel 3a e OnePlus 7 Pro. OnePlus ha registrato una crescita del 152% anno su anno nelle vendite, mentre Google è arrivata al secondo posto con una crescita dell'88%. L'articolo Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e ...

Stati Uniti vs Papa Francesco/ Viganò - Bannon e lobby : piano Usa per farlo dimettere : piano Stati Uniti per far dimettere Papa Francesco: lo scontro tra Chiesa e lobby Usa, dai casi Viganò e Bannon fino al dramma della pedofilia

Il direttore delle carceri federali degli Stati Uniti è stato rimosso dal suo incarico dopo il suicidio di Jeffrey Epstein : Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha rimosso Hugh Hurwitz dal suo incarico di direttore a interim delle carceri federali del paese. Al posto di Hurwitz, che era stato nominato nel 2018, arriverà Kathleen Hawk Sawyer, che era stata già

Il vicepresidente del partito di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti - dice Associated Press : Il vicepresidente del partito socialista venezuelano di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti, dice Associated Press, secondo cui l’incontro sarebbe un segnale delle trattative ancora in corso per estromettere Maduro dalla presidenza del Venezuela. Il vicepresidente

È stato esteso il permesso temporaneo con cui Huawei può continuare a fare affari negli Stati Uniti : Gli Stati Uniti hanno esteso di 90 giorni il permesso temporaneo con cui Huawei può continuare a fare affari nel paese nonostante il divieto deciso a fine maggio dall’amministrazione di Donald Trump. L’estensione del permesso temporaneo, annunciata oggi dal segretario

Beautiful - news USA : come vanno gli ascolti negli Stati Uniti? : Per una volta le nostre news dagli Stati Uniti non riguardano le vicende di Beautiful da noi ancora inedite, ma difficoltà tecniche per i telespettatori americani nel riuscire a vedere in video le vicende di casa Forrester! Tutto è iniziato a luglio quando, in molte aree degli Stati Uniti, i canali del network CBS sono Stati oscurati a causa di uno strappo tra la rete televisiva e il partner per abbonati AT&T, che distribuisce il segnale in ...

Gli Stati Uniti potrebbero rimandare il blocco di Huawei per altri tre mesi : Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images) Il Dipartimento del commercio americano potrebbe emanare una proroga a favore di Huawei per concedere al colosso cinese altri 90 giorni prima di far scattare la messa al bando delle sue tecnologie. Lo ha reso noto l’agenzia Reuters, secondo cui le istituzioni statunitensi sarebbero disposte a concedere un rinvio del bando così da permettere all’azienda di Shenzhen ...

Gibilterra ha rifiutato la richiesta di sequestro della petroliera iraniana Grace 1 presentata dagli Stati Uniti : Domenica Gibilterra ha rifiutato la richiesta degli Stati Uniti di sequestrare la petroliera iraniana Grace 1, presentata con un mandato venerdì. La nave era stata trattenuta a Gibilterra per 43 giorni, da luglio fino al 15 agosto: il Regno Unito,

Softball - Mondiali Under19 2019 : Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto inning - solo nona l’Italia : Si chiudono con il successo degli Stati Uniti i Mondiali di Softball under-19 2019, con la selezione di casa capace di sconfiggere 4-3 il Giappone, al termine di una finale molto equilibrata, e decisa solamente all’ottavo inning. A far voce grossa sono le due pitcher, che non concedono molto spazio alle battitrici, chiudendo i primi sette parziali addirittura sullo 0-0, per una sfida tuttavia non avara di emozioni, e nella quale la ...