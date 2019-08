Smartphone per giocare | i migliori da comprare

TIM Supervaluta i vecchi Smartphone per chi vuole acquistare Samsung Galaxy Note 10 : TIM ha deciso di inserire Samsung Galaxy Note 10 tra i device dell'iniziativa TIM Supervaluta. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa promozione L'articolo TIM Supervaluta i vecchi smartphone per chi vuole acquistare Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Più autonomia per Smartphone-wearable grazie ai metamateriali : Un team di ricerca della NUS vuole sfruttare i metamateriali per rendere più stabile, sicura ed efficiente la connessione tra smartphone e wearable. L'articolo Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali proviene da TuttoAndroid.

LG calendarizza il rilascio dell’app ThinQ per far dialogare elettrodomestici smart e Smartphone tramite Assistant : LG ha annunciato oggi una grande novità che riguarda l'interazione tra gli smartphone ed i suoi elettrodomestici intelligenti L'articolo LG calendarizza il rilascio dell’app ThinQ per far dialogare elettrodomestici smart e smartphone tramite Assistant proviene da TuttoAndroid.

Pes 2020 debutterà per Smartphone a ottobre su Android e iOs : (Foto: Konami) Konami ha ufficializzato anche la versione mobile di eFootball Pes 2020 che farà il proprio debutto a ottobre 2019 per smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS (dunque, per iPhone e iPad). La casa produttrice nipponica partirà da un totale di ben 200 milioni di download messi in cascina finora con le precedenti versioni. E si parte proprio dalla stessa base della versione 2019 con alcune aggiunte importanti ...

Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo Smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio : Xiaomi ha annunciato oggi una nuova campagna denominata "Xiaomi 5G Number One Player Club" con la quale la società recluterà 100 persone da tutto il mondo che avranno la possibilità di sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima di tutti e ricevere altri vantaggi. L'articolo Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio proviene da TuttoAndroid.

3 Smartphone per chi vuole spendere meno di 350 euro : Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente aumento del costo degli smartphone di fascia alta. Tutti i top di gamma nelle versioni più avanzate hanno sfondato quota 1000 euro. L’unica che si è tenuta ben al di sotto è stata OnePlus e il suo 7 Pro infatti continua ad essere un ottimo “best buy”. Ma questa escalation di prezzi è giustificata? Bisogna davvero spendere così tanto? Ovviamente l’offerta di prodotti sul mercato è estremamente ...

Motorola Razr V4 sarà lo Smartphone pieghevole più economico (si fa per dire) del mercato? : (Foto: Sarangsheth.net) Ci almeno tre motivi che rendono Motorola Razr V4 lo smartphone pieghevole più atteso dei prossimi mesi. Il primo è il ritorno di un marchio di grandissimo successo della storia mobile. Il secondo è che avrà un’apertura a conchiglia, proprio come quella dei primi Razr. Il terzo riguarda le tasche dei consumatori: potrebbe avere il prezzo di partenza più basso tra tutti i cellulari con schermo flessibile. Ad ...

HONOR GamePad in arrivo in Europa per trasformare lo Smartphone in una console gaming : In occasione di Gamescom 2019, il team di HONOR ha annunciato un accessorio che risulterà particolarmente gradito agli appassionati di gaming L'articolo HONOR GamePad in arrivo in Europa per trasformare lo smartphone in una console gaming proviene da TuttoAndroid.

Per una breve pausa dal lavoro è meglio non usare lo Smartphone : ecco lo studio : Un nuovo studio ci dice che per prendersi una breve pausa da un lavoro particolarmente stressante è meglio non dedicarsi all'utilizzo dello smartphone L'articolo Per una breve pausa dal lavoro è meglio non usare lo smartphone: ecco lo studio proviene da TuttoAndroid.

Galateophone - 10 regole per un uso civile e corretto dello Smartphone in vacanza : Il silenzio è d'oroAuricolari mon amourVideo e musica con moderazioneC'è tutto un mondo intorno...Videochiamate pericoloseUna cena romantica?Foodporn con moderazioneNon mi disturba affattoPer tenere buoni i bambini: sì ma non troppoIn compagnia siate di compagniaDai selfie agli sms insistenti, dagli squilli fino alle telefonate in viva voce: quanto rispettiamo il galateo digitale in spiaggia e, più in generale, in vacanza? Quante volte siamo ...

Xiaomi - OPPO e Vivo annunciano un’alleanza per il trasferimento di file tra i loro Smartphone : Xiaomi, OPPO e Vivo hanno annunciato ufficialmente una nuova alleanza per il trasferimento diretto di file tra i loro device. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi, OPPO e Vivo annunciano un’alleanza per il trasferimento di file tra i loro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Action - lo Smartphone pensato per video grandangolari : (Foto: Motorola) Motorola One Action è il nuovo smartphone di fascia media, ma dalle alte prestazioni e basso prezzo, che lo storico brand ha ufficializzato anche per il mercato italiano. La base hardware e estetica è quella del top di gamma One Vision, ma con sostanziali differenze. Prendendo come metro di paragone il modello precedente, il vetro viene sostituito dal policarbonato di buona qualità e maggiore resistenza, mentre la parte frontale ...

Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 su altri Smartphone Galaxy : La serie Samsung Galaxy Note 10 è dotati di una nuova funzionalità software che offre la possibilità di trasmettere in streaming giochi per PC tramite una connessione dati Wi-Fi o mobile. Grazie all'app Android di Parsec, una start-up di cloud gaming con sede a New York, è possibile provare questa funzionalità anche su altri dispositivi della famiglia Samsung Galaxy. L'articolo Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 ...

Nokia si spinge oltre le promesse con un altro anno di patch di sicurezza per questi Smartphone : HMD annuncia che si spingerà oltre le promesse e garantirà un altro anno di aggiornamenti di sicurezza per Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8. Durante il terzo anno di supporto saranno distribuiti ogni trimestre. L'articolo Nokia si spinge oltre le promesse con un altro anno di patch di sicurezza per questi smartphone proviene da TuttoAndroid.