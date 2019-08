Messi giocherà anche in Norvegia

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Lionelgioca in. Non si tratta di uno scherzo, ma della stravagante e vera notizia di un caso di omonimia. Daniel Are Knutsen, calciatore 16enne che ha firmato un contratto per lo Junkeren nella terza serie norvegese, ha legalmente cambiato il suo nome all’anagrafe, chiamandosi Lionel. “Avevo in mente già da tempo di cambiare nome. Così appena l’ho potuto fare, non ho visto alternative migliori di Lionel. Lui è il mio idolo, cerco di imitarlonello stile di gioco. Ovviamente so che è impossibile diventare come lui, ma farò tutto il possibile”. Ha detto il ragazzo per spiegare le sue motivazioni L'articoloinilNapolista.

