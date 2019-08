Mai più col la Lega dice la grillina Roberta Lombardi

Sondaggi - Conte il più gradito tra i leader di governo col 61% : staccati Salvini e Di Maio : La sua ultima uscita pubblica è stata la giornata di passione del Senato, quella della fine del governo che ha guidato per 14 mesi e dell’atto d’accusa di tre quarti d’ora nei confronti del suo ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Oggi, racconta il Fatto Quotidiano, si sta prendendo qualche ora di riposo nella campagna romana in attesa del G7 di Biarritz, convinto che una riedizione di un’alleanza tra M5s e Pd ...

Giorgio Manetti punzecchia Gemma Galgani : 'Mai più sentita - sempre la stessa storia' : Le interviste che sta rilasciando Giorgio Manetti in questi giorni, stanno offrendo molti spunti di discussione agli appassionati di gossip. Dopo aver smentito categoricamente la notizia che lo voleva in procinto di tornare a Uomini e Donne, il toscano ha catturato l'attenzione con il pensiero che ha espresso sulla ex Gemma Galgani: oltre a confermare di non averla più sentita neppure al telefono dopo il loro addio, il "gabbiano" ha detto di ...

Mai più errori di ortografia nelle mail : Gmail correggerà gli strafalcioni con l’Intelligenza Artificiale : Fare errori di battitura o di ortografia nei messaggi di posta elettronica è piuttosto comune, ma questo non esenta da brutte figure con i propri interlocutori. Presto gli utenti G-Suite potranno risparmiarsi la figuraccia, perché la versione della suite di produttività ad abbonamento di Google disporrà di una Intelligenza Artificiale basata all’apprendimento profondo. Il suo compito sarà uno solo: evidenziare gli errori di ortografia ...

Karina Cascella - Mai buongiorno fu più bollente : indossa poco e niente : Solo qualche giorno fa i fan di Karina Cascella rimanevano a bocca aperta di fronte a un suo scatto ‘bollente’ in auto. Nell’immagine l’ex opinionista di Uomini e Donne è seduta, con le gambe divaricate e indossa una gonna molto corta che scopre le cosce. Il nuovo cagnolino di casa, Polpetta, è appisolato sul suo ventre e con la zampetta abbassa il vestito con il risultato che il generoso décolleté è perfettamente a favore di camera con ...

5 Seconds Of Summer : il video della nuova canzone “Teeth” è il più dark che abbiano Mai realizzato : OMG The post 5 Seconds Of Summer: il video della nuova canzone “Teeth” è il più dark che abbiano mai realizzato appeared first on News Mtv Italia.

Sergio Ramos come non lo avete Mai visto : tutti i lati più intimi e segreti dello spagnolo ne “El Corazón” : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...

Calciomercato Fiorentina - Ribery è più vicino che Mai : la situazione : “Franck Ribery è a un passo dalla Fiorentina“. Si apre così l’articolo della Gazzetta dello Sport. L’ex stella del Bayern Monaco, che fino a qualche settimana fa sembrava lontanissimo dai viola, non è mai stato tanto vicino. Dopo una richiesta iniziale sull’ingaggio ritenuta esorbitante, le parti si sono avvicinate. Anche grazie… alla moglie. Sì, la signora Wahiba, consorte del francese, come riferisce ...

Giorgio Montanini : "A Dritto e rovescio sono stato clemente. Bignardi chiuse Nemico Pubblico - Coletta Mai più sentito" : “La tv è a pezzi, io no. Se la tv chiudesse, i direttori di rete sarebbero costretti a mandare i curriculum in giro, io continuerei a campare della mia arte”. Non usa mezzi termini Giorgio Montanini, sempre schietto e diretto come quando calca i palcoscenici di tutta Italia.Stand up comedian di successo, ha con la televisione un rapporto di odio e amore. Da Nemico Pubblico a Ballarò, passando per Nemo e Pregiudizio Universale, tutte le sue ...

Andreas e Veronica innamorati più che Mai - l’annuncio : “Progetti in vista!” : Andreas Muller e Veronica Peparini innamorati più che mai. Il ballerino su Instagram ha fatto un annuncio importante Una delle coppie dell’estate 2019 è sicuramente quella formata da Veronica Peparini ed Andreas Muller. I due, finalmente, hanno deciso di non nascondersi più e di mostrare al mondo quanto è grande il loro amore. Dunque, Andreas […] L'articolo Andreas e Veronica innamorati più che mai, l’annuncio: “Progetti ...

Luigi Di Maio si piega a Grillo e Casaleggio : "Salvini non più credibile - il M5s sta con Conte" : Tra il Movimento 5 Stelle e la Lega è finita. È una nota dei grillini presenti al vertice a casa di Beppe Grillo a Marina Di Bibbona (c'erano Di Maio, Di Battista, Casaleggio, Paola Taverna e i capigruppo di Senato e Camera Patuanelli e D'Uva) a chiarire forse definitivamente come andranno le cose i

M5S - vertice tra Beppe Grillo - Fico - Di Maio - Casaleggio e Di Battista : Salvini interlocutore non più credibile : vertice del M5S. Incontro, a quanto si apprende, all'ora di pranzo tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista nella villa di Marina di Bibbona del...

Nancy Brilli - provino Oriana Fallaci/ Funzionaria Rai la stroncò : "Mai più fatto…" : Nancy Brilli, il provino per la fiction Oriana Fallaci: Funzionaria Rai la stroncò, ecco il suo sfogo su Instagram dopo aver condiviso il video.

Open Arms : "Miserabile chi usa 107 esseri umani per propaganda razzista". Trenta : "Mai più con Salvini" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta parla del caso Open Arms e di Matteo Salvini in una intervista a La Stampa. La nave della Ong spagnola, da 17 giorni in mare, si trova sempre davanti a Lampedusa perché il ministro dell’Interno non autorizza lo sbarco dei 107 migranti rimasti a bordo. Open Arms, Salvini cambia idea e acconsente allo sbarco dei minori: 'Mio malgrado darò ...

Governo - Trenta : Mai più con leader Lega : 10.40 "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo". Così la ministra della Difesa, Trenta,in una intervista a "La Stampa". La politica dei porti chiusi? "Non funziona, serve semmai più Europa", dice la ministra, convinta che "quella della Lega sia una porta che non vada riaperta". "Qualsiasi Governo arriverà dovrà puntare i piedi e al tempo stesso collaborare con l'Europa". Secondo Trenta occorre evitare di ...