Le donne hanno meno fiducia nelle auto a guida autonoma degli uomini

In Iran hanno arrestato le donne che si erano travestite da uomini per entrare allo stadio : Sono state individuate, interrogate, arrestate e condotte nella nota prigione di Qarchak, situata nel deserto a est di Teheran, le sei donne attiviste che si erano ‘travestite’ da uomo per poter entrare nello stadio Azadi della capitale Iraniana nell’aprile 2018. Fra di loro ci sono l’attivista per i diritti umani Zahra Khoshnavaz, che si batte proprio per l’abolizione di questo divieto, e la fotogiornalista Forough Alaei. Human Rights ...

Teresa Langella difende Uomini e donne : “In redazione ci sono persone pure - hanno pianto con me” : A differenza di coloro, come Teresa Cilia e Mario Serpa, che hanno deciso di attaccare UeD e l'autrice Raffaella Mennoia in particolare, c'è anche chi difende a spada tratta la trasmissione. Tra questi, troviamo Teresa Langella, che parla dei membri della redazione come di "persone pure e trasparenti che hanno pianto con me".Continua a leggere

Migranti - Richard Gere : “Persone a bordo della Open Arms hanno toccato il mio cuore. Vengono dall’inferno - donne tutte stuprate” : “hanno tutti toccato il mio cuore in tantissimi modi. Centoventuno persone… credo di aver parlato con quasi tutti. hanno storie incredibili, Vengono da un inferno vero e proprio, soprattutto quelle che arrivano dalla Libia”. A dirlo è stato Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, raccontando durante una conferenza stampa a Lampedusa gli incontri con i Migranti a bordo della Open Arms. “tutte le donne sono ...

Uomini e donne - Sonia Lorenzini : "Mi hanno cacciato da un santuario" - : Riccardo Palleschi Episodio spiacevole per l'ex tronista di Uomini e Donne, mandata via in malo modo santuario. Si trovava lì per scattare foto poiché il posto è molto suggestivo L'ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, è stata cacciata via da un santuario mentre stava scattando delle fotografie. La ragazza, da quanto raccontato, si trovava all'esterno e non dentro la chiesa eppure una signora l'avrebbe cacciata poiché poco ...

Uomini e donne - Sossio e Riccardo hanno fatto pace : A sorpresa, è scoppiata la pace tra Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta, due dei principali protagonisti di Dame e Cavalieri, il segmento Over di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio.Ad annunciare la buona notizia è stato Sossio con una Instagram Story: “pace fatta, ma si semb stuedc”; scrivendo successivamente : “Temptation, il ritrovo”. Sossio ha in seguito incontrato alcuni ...

Istruzione - i dati Istat : “Meno diplomati e laureati in Italia rispetto all’Ue. Le donne hanno livelli più alti rispetto agli uomini” : In Italia i livelli di Istruzione sono in aumento, ma restano ancora sotto la media europea: siamo indietro sia per numero di diplomati che per quello di laureati. Per questi ultimi cresce la possibilità di trovare un posto di lavoro. Vale ancora di più per le donne che sono in vantaggio, rispetto agli uomini, nei livelli di Istruzione. Eppure i loro tassi di occupazione restano inferiori. Nonostante il miglioramento degli ultimi anni, la quota ...

Nepal - la storia delle donne che si ribellano alla segregazione quando hanno le mestruazioni : “Ogni anno una di noi muore” : Isolate perché considerate impure. Costrette ad allontanarsi da casa durante il periodo mestruale e a rinchiudersi in capanne che assomigliano a delle stalle. È la condizione di molte donne del Nepal occidentale, sottoposte per parecchi giorni al mese a un’antica usanza, quella della chapaudi. Una tradizione, come spiega la onlus Apeiron, un’associazione con sede sia in Nepal che in Italia che lavora per la parità di ...

Grazia Di Michele/ "Narro le donne che non hanno voce liberandole dagli stereotipi" : Grazia Di Michele, oggi tra i protagonisti di Techetechetè: il suo ultimo doppio lavoro editoriale, dal nuovo album al primo romanzo.

Uomini e donne - Salvatore Di Carlo : "Chiedetelo a chi di competenza" - lo hanno fatto fuori dalla tv : Ve li ricordate Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, una delle coppie più solide e longeve che si sono formate negli studi di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ormai stanno insieme da più di quattro anni, si sono sposati, si amano. Ma come in molti hanno notato sono

Migliori amiche da 20 anni! 7 donne hanno comprato una villa per invecchiare insieme : “Dovremmo invecchiare tutte insieme, nella stessa casa”. Una decina di anni fa sette amiche, durante una delle loro tante giornate insieme, devono aver pronunciato più o meno queste parole scambiandosi una promessa come altre, di quelle che nella maggior parte dei casi sono destinate a restare solo sogni. E invece, dopo dieci anni, quelle sette amiche hanno davvero deciso di comprare una casa e andare a vivere tutte insieme. Arriva dalla Cina, ...

Fidanzata Mannarino - chi è?/ "Ho avuto donne bellissime che mi hanno migliorato" : Fidanzata Mannarino, chi è. Il cantautore negli ultimi anni ha parlato di amore spiegando: "Ho avuto donne bellissime che mi hanno migliorato".

Cose Nostre - O cu nui o cu iddi - Emilia Brandi a Blogo : "Storie di donne che mi hanno impressionato molto ma che danno anche speranza" (Video) : Dal 4 al 25 luglio, su Rai 1, ogni giovedì in seconda serata, andranno in onda le nuove puntate di Cose Nostre, il programma dedicato alle storie di chi ha sacrificato la propria vita, pur di non piegarsi allo strapotere della criminalità organizzata, ideato e condotto dalla giornalista Emilia Brandi.La nuova stagione di Cose Nostre sarà incentrata sulla figura delle donne e il sottotitolo sarà O cu nui o cu iddi.prosegui la letturaCose Nostre - ...

Uomini e donne. Il colpo di scena choc : come hanno beccato Giulia e Giulio Lo scoop dopo la rottura con Manuel : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. A poco meno di un mese dell’uscita dal programma Uomini e Donne come coppia, Giulia e Manuel hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. A dare la notizia, dopo giorni di rumors, è stata Giulia Cavaglia attraverso i suoi profili social. Da giorni la coppia era al centro delle polemiche per un presunto tradimento di Manuel nei giorni in cui, insieme ad alcuni amici, era volato a Ibiza per ...

Uomini e donne - che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia ...