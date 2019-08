Indennità ferie non godute | quando decade il diritto e quando spetta

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 24 agosto 2019)nonilUna recente sentenza della Corte di Giustizia del’Unione Europea interviene in merito al destino dell’sostitutiva nell’eventualità che il lavoratore non usufruisca delle, nonostante l’invito del datore di lavoro, prima della cessazione del rapporto di lavoro.non: l’ultima sentenza della Corte Ue Secondo gli alti giudici europei, l’sostitutiva dellenon va riconosciuta al lavoratore che rinuncia spontaneamente al godimento di tale, quindi rifiuta l’invito del datore di lavoro a usufruirne, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al contrario, l’dovuta per leretribuite nonnon si estingue in caso di decesso del lavoratore cui spetterebbe, dunque, dovrà essere trasmessa agli eredi di quest’ultimo. Sempre la corte europea ...

IlMisantropo : Ferie non godute e indennità: quando si perdono - - EPAS_Bitonto : Il dipendente è tenuto a fruire delle ferie periodicamente, oppure è possibile convertire le giornate di vacanza sp… -