Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Nessuna polemica , ma tanti episodi e tante discussioni a Sky nel post partita tra Fiorentina e Napoli. Il rigore concesso a Mertens troppo generoso, mentre forse ce ne era uno nel finale su Ryberi. “Sarebbe più facile se anche noi potessimo a questo punto vedere tutte le telecamere e poter commentare quindi su questoavviene in Premier”, ha detto il conduttore Sky, Marcodopo l’intervento del ds della Fiorentina, Daniele Pradè, aveva spiegato che al VAR hanno telecamere che la tv non ha.se in Premier non ci fossero discussioni e polemiche sul Var. L'articolo(SKY): “Sarebbeseledel Varin Premier” ilNapolista.

SiamoPartenopei : VAR ha immagini diverse sul rigore di Mertens, Cattaneo: 'Se le avessimo anche noi a Sky potremmo commentare...' - LelloConso : RT @napolista: Cattaneo (#SKY): “Sarebbe meglio se avessimo le immagini del #Var come in Premier” Come se in #PremierLeague non ci fossero… - napolista : Cattaneo (#SKY): “Sarebbe meglio se avessimo le immagini del #Var come in Premier” Come se in #PremierLeague non ci… -