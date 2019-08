Benedetta Parodi su Bake off 2019 | “Non indulge nella cattiveria!”

Ecco Laura - la mamma di Cristina e Benedetta Parodi : la somiglianza è incredibile : Si chiama Laura Casabassa e per molti è solo un nome. Pochi infatti sanno che questa elegante signora dai capelli bianchi, con uno charme naturale e un sorriso splendente è la mamma di due delle sorelle più famose della televisioni italiana. Laura Casabassa, altri non è che la madre di Cristina e Benedetta Parodi e la somiglianza salta subito all’occhio. Le sorelle Parodi, dopo un periodo difficile legato all’esperienza a Domenica in riscattato ...

Benedetta Parodi - le foto proibite del suo 47esimo compleanno : super-sexy in spiaggia : Martedì 6 agosto era il compleanno di Benedetta Parodi, 47 le candeline che l'amatissima conduttrice ha dovuto spegnere. Nell'incantata spiaggia di Porto Rotondo, dal tramonto all'alba, la Parodi ha festeggiato circondata dall'affetto di amici e parenti. "La festa della Bene è l’evento dell’estate!!

Benedetta e Cristina Parodi - total white per l’happy hour sulla spiaggia : Benedetta e Cristina Parodi sono in vacanza in Sardegna e brindano con una birretta ghiacciata in mano all’happy hour in Costa Smeralda. Le due sorelle, che si stanno riposando in spiaggia insieme alla mamma e alle loro rispettive famiglie, sono in total white: maglia e shorts per Benedetta mentre Cristina indossa un abito, sempre leggero, ma un po’ più lungo con cintura. Benedetta e Cristina Parodi sono in vacanza insieme: ognuna ...

Benedetta Parodi - la foto con il marito fa preoccupare : “Siete troppo magri” : Una foto di Benedetta Parodi insieme a Fabio Caressa ha scatenato un’accesa polemica su Instagram. In tanti infatti sono convinti che i due non stiano bene e siano troppo magri. Tutto è iniziato quando la giornalista ed esperta di cucina, molto attiva sui social, ha postato uno scatto che la ritraeva al mare insieme al marito. Nell’immagine i due sono seduti su un muretto sulla spiaggia, entrambi vestiti di bianco, abbronzati e ...

“C’è qualcosa che non va…”. Benedetta Parodi - non sfugge quella foto col marito : I social network, si sa, sono dei veri e propri occhi sul mondo dei vip. Ogni cosa viene schedata, monitorata, passata allo scanner e una volta finita in rete, lì resta, indelebile e irremovibile. E così è per dettagli sexy, incidenti piccanti, particolari osé che non sfuggono mai ai followers delle star. Anche se si tratta di particolari negativi, preoccupanti o che destano timore. Basta una macchia sulla pelle, uno sguardo, un viso ...

Benedetta Parodi e Fabio Caressa troppo magri. I fan : Sembrate malati : Belli, innamorati, feici, abbronzati e... "troppo magri", almeno secondo il parere degli utenti di Instagram che hanno inondato il profilo di Benedetta Parodi di domande e supposizioni dopo la condivisione di una foto con suo marito Fabio Caressa. I due sono molto affiatati e non sono rare le fotografie insieme. Lo scatto “incriminato” li vede sorridenti, entrambi vestiti di bianco e molto abbronzati.\\ Il dettaglio che non è ...

La cucina di Benedetta Parodi sbarca in Giappone : «Aglio, olio e wasabi». Benedetta Parodi ...