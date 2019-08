Va dal medico perché in sovrappeso | scopre di essere incinta al settimo mese

Udine. Va dal medico per dimagrire - scopre che è incinta al settimo mese : La donna da un po' di tempo aveva problemi di peso, affanno e diversi valori alterati. Così si è recata all’ospedale Santa Maria della Misericordia per fare tutti gli accertamenti del caso. La visita ha stabilito che non c’era nessun problema alimentare...Continua a leggere

Stanca dei continui sfottò va dal medico - giovane si sottopone a tantissimi interventi di chirurgia estetica che le cambiano per sempre la sua vita : Una ragazza di 13 anni ha voluto cambiare vita. La ragazza originaria del Galles si è rivolta a un chirurgo estetico che le ha cambiato i connotati. La 13enne aveva una malformazione facciale che le procurava non pochi complessi e spesso era derisa dagli stessi compagni di classe. La giovane che si chiama Ellie Jones, era Stanca dei continui sfottò si è recata da un chirurgo plastico che con un intervento perfettamente riuscito ha ...

Violenze subite e depressione “tabù” per quasi metà dei pazienti dal medico : Dalle Violenze domestiche a quelle sessuali, dalla depressione ai pensieri suicidi. quasi la metà dei pazienti (47,5%) ha difficoltà a parlare di queste esperienze con il proprio medico. Argomenti tabù che creano ancora imbarazzo e paure nell’essere rivelati anche dentro lo studio del camice bianco. Lo rivela uno studio dell’Università dell’Utah Health, Middlesex Community College, Università del Michigan e Università ...

Violenze subite e depressione 'tabù' per quasi metà pazienti dal medico : Roma, 14 ago. (AdnKronos Salute) - Dalle Violenze domestiche a quelle sessuali, dalla depressione [...]

Lozano infortunato – Lascia il campo sorretto dallo staff medico : Hirving Lozano, attaccante messicano del PSV da mesi obiettivo di mercato del Napoli, si è infortunato nel corso di PSV-Den Haag, secondo match di Eredivise Lozano infortunato – Il messicano è ad un passo dall’accordo col Napoli. Nel corso del secondo tempo, al 49′ minuto ha Lasciato il terreno di gioco facendosi aiutare dallo staff del PSV. Va sottolineato che l’evento è da ricondurre ad un’intervento duro ...

Vede una macchia scura sul collo della figlia di 14 anni e crede sia sporco - ma la macchia non va via - la porta dal medico e quello che sente dire la sconvolge : Una mamma aveva notato il collo della figlia di 14 anni scuro e per questo pensava fosse sporco. Ha provato a lavarla e rilavarla ma la macchia non andava via e allora a deciso di portarla dal medico che le ha fatto una diagnosi decisamente grave: diabete di tipo due cioè che dipende dall’ alimentazione. La ragazzina di 14 anni era obesa e quello della pelle scura era solo uno dei sintomi che aveva scoperto, infatti, aveva spesso anche ...

Modica - medico muore in un incidente. Ospedale chiude il reparto di chirurgia : L'Ospedale di Modica ha deciso di chiudere il reparto di chirurgia generale di notte a causa della carenza di personale, un medico è morto la scorsa settimana, un altro è infortunato. Tra le 20 e le 8 al “Maggiore” di Modica non verranno più gestite emergenze, almeno fin quando non verrà garantita un'adeguata presenza del personale: il direttore generale Angelo Aliquò e il direttore sanitario Raffaele Elia hanno deciso infatti di interrompere ...

L’ex medico della Roma : “Manolas impeccabile dal punto di vista umano e professionale - non deluderà : ecco perché ha scelto Napoli” : Riccardo Del Vescovo parla di Manolas Riccardo Del Vescovo, ex medico della Roma è intervento a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Manolas nuovo acquisto del Napoli: “Al di là dell’amicizia che si è instaurata negli anni con Manolas, mi ha fatto piacere descrivere le caratteristiche dell’atleta al medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico che ...

San Gennaro Vesuviano - papà lancia la figlia dal balcone. La disperazione della mamma medico : ha provato a rianimarla : Quando l'ha vista a terra, immobile e con la testina reclinata su un lato, si è precipitata fuori da casa, ha preso il corpicino tra le mani e con tutto il fiato che aveva in petto ha...

Bimbi travolti dal suv - inchiesta procura sui soccorsi : indagati medico e infermiere ambulanza : La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due bambini...

Svolgeva attività privata negli ambulatori ospedalieri - denunciato dirigente medico : Teramo - Un dirigente medico dell'ospedale di Teramo è stato denunciato dagli uomini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza del comando provinciale di Teramo per abuso d'ufficio, truffa aggravata e falsità ideologica per avere svolto attività privata, negli ambulatori dell'ospedale, attraverso prenotazioni su Internet con un tariffario molto più oneroso rispetto a quello ...

Il Segreto - anticipazioni dal 15 al 19 luglio : Elsa vicina al medico di Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 15 al 19 luglio, alle 15.30 su Canale 5, riguardano principalmente la Laguna e il suo avvicinamento con il dottor Alvaro. Quest'ultimo infatti, dopo essere stato preso a botte da dei loschi individui, riesce a trovare in Elsa la sua confidente tanto da rivelarle di essersi indebitato per salvare dei bimbi da un'epidemia avvenuta quando si trovava in Portogallo. Antolina continua a ...

Massa - dopo una visita dal medico pazienti finiscono in ospedale : “Contagiati da un batterio” : Un ambulatorio di Massa (Massa Carrara) è stato posto sotto sequestro dopo che circa trenta pazienti sono stati contagiati da un batterio. La procura ha aperto un fascicolo e non è da escludere che il batterio sia stato provocato da un gas medicinale non autorizzato dall'Agenzia Italiana del farmaco.Continua a leggere