Previsioni astrali dal 26agosto al 1 settembre | settimana perfetta per Ariete e Acquario

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'ultimadel mese di agosto, secondo lezodiacali, sarà caratterizzata da gioie e soddisfazioni per. I sette giorni compresi tra il 26 agosto e 1°2019 lasceranno molto a desiderare per i nati sotto i segni di Capricorno e Pesci. Dubbi ed incertezze caratterizzeranno laper i segni zodiacali di Scorpione e Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco(21 marzo – 20 aprile): in arrivo per voi ottime notizie. Una persona a cui tenete tantissimo tornerà a far parte della vostra vita e questo vi porterà il morale alle stelle. Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il dialogo con il partner sarà fondamentale per superare un'incomprensione che ormai dura da diversi giorni. Ottimo periodo per il lavoro: si prospetta un avanzamento di carriera....

