Napoli | ancora violenza in corsia | ?tre guardie giurate aggredite all' Ospedale del Mare

Napoli - ancora violenza in ospedale : dottoressa picchiata al San Giovanni Bosco - l'ira del manager : Minacce di morte, pugni e calci fino a fratturare il naso a una dottoressa che stava prestando assistenza al San Giovanni Bosco. L'ennesimo caso di violenza tra le mura ospedaliere è...

Report allenamento Napoli - Milik ancora in palestra : Anche oggi Milik si è allenato in palestra, a questo punto è molto probabile che il polacco non scenderà in campo sabato a Firenze per la prima di campionato, almeno non dal primo minuto. E quindi il centravanti sarà Mertens. Questo il Report del Napoli “Seduta mattutina gli allenamenti al Centro Tecnico. E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la ...

Del Genio : “Non condivido la strategia del Napoli. Juve ancora favorita” : Il noto giornalista Paolo Del Genio, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha marcato l’accento sui tempi del calciomercato in Italia. Secondo Del Genio il mercato per la Serie A andrebbe chiuso prima dell’inizio del campionato. “Il mercato è estenuante, bisogna chiuderlo prima. In questo modo distrugge il calcio. Tempo fa la gente si divertiva, era curiosa, ora si annoia e si infastiidisce. Di solito il Napoli si ...

Repubblica : il Napoli si sente ancora in corsa per Icardi : Nonostante le voci di un’apertura di Icardi per la Roma, il Napoli non si sente affatto tagliato fuori dalla trattativa, scrive Repubblica. De Laurentiis è intenzionato ad avere la meglio sulla concorrenza. Confida nell’appeal che possono avere i 60 milioni di euro messi sul piatto insieme ad un ingaggio da 7,5 milioni di euro promesso all’argentino. La settimana prossima, scrive il quotidiano, arriverà probabilmente la ...

I tiri a giro sono figli della cultura del posto fisso che ancora resiste nel Napoli : Non c’è da girarci troppo intorno. Al Napoli di Mr Ancelotti manca la paura. Il terrore della precarietà che spinge i singoli all’impresa e la cui assenza, sperimentata nella seconda metà della scorsa stagione, conduce ad un progressivo ed inarrestabile letargo. Questa è la preoccupazione del nostro allenatore. Lorenzo Insigne calcia a tratti quel pallone col senso di routine flemmatica cui è aduso l’impiegato comunale che fa le carte d’identità ...

Incendi Napoli : ancora fiamme sulla collina dei Camaldoli - terzo rogo in tre giorni : La collina dei Camaldoli ancora assediata dalle fiamme, a causa del terzo Incendio in tre giorni. In mattinata si era levato in volo l’aereo dell’antIncendio regionale per ridurre il fronte delle fiamme che, nonostante i continui interventi da terra operati durante le ore notturne dai vigili del fuoco, continuava ad avanzare. Ma nel pomeriggio i roghi sono ripresi. Situazione difficile per i residenti della zona alta di Napoli e per ...

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA Napoli/ Quote - Koulibaly ancora assente annunciato : PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA NAPOLI: le Quote del match. Ecco le mosse dei due allenatori in vista di questa amichevole, oggi 4 agosto 2019.

I 7mila abbonamenti del Napoli sono ancora lontani dai numeri delle altre (Fiorentina - Lazio - Roma) : Come giudicare il dato dei circa settemila abbonamenti sottoscritti fin qui dai tifosi del Napoli? Il dato si presta a una doppia lettura. Da un lato, sembra smentire la tensione che invece si respira sui social, nelle dirette radiofoniche, con i tifosi del Napoli che si lamentano per il rallentamento che ha subito il calciomercato degli azzurri. Per la trattativa Pépé. E le cose che ben sappiamo. A una prima lettura, settemila abbonamenti ...

Marca – Real Madrid accelerata per Van de Beek : accordo col calciatore. Ancora meno spazi per James - Napoli in agguato : Il Real Madrid accelera per Van de Beek Secondo Marca il Real Madrid starebbe accelerando le operazioni per l’acquisto di Donny Van de Beek, dall’Ajax. Calciomercato Napoli – come riporta l’edizione online di Marca, Il Real Madrid ha trovato un accordo contrattuale con il centrocampista olandese dell’Ajax Donny Van de Beek per la prossima stagione. Rimane da trovare un accordo tra il Real Madrid ed il club ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Napoli pensa ancora a Lozano - Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio : Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il Calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto ...

Pépé-Napoli - Il Mattino : “Fumata non ancora bianca - ma nelle prossime ore…” : Pépé-Napoli, Il Mattino: “Fumata non ancora bianca, ma nelle prossime ore…” Pépé-Napoli, Il Mattino: “Fumata non ancora bianca, ma nelle prossime ore…”. Trattativa in corso tra il Napoli ed i procuratori dell’ attaccante ivoriano del Lille. Ieri il club azzurro nelle sue alte sfere si è seduto al tavolo con gli agenti di Pépé per discutere ogni dettaglio del possibile trasferimento alla corte del ...

Calciomercato Napoli – Ancelotti ammette : “contatti con gli agenti di Pèpè. James Rodriguez può ancora arrivare” : Carlo Ancelotti gioca a carte scoperte: l’allenatore del Napoli ammette i contatti con gli agenti di Pepè e parla del possibile arrivo di James Rodriguez Grande via vai di gente all’hotel Rosatti. Normale in un albergo, direte voi, ma quando sono presenti dirigenti del Napoli ed emissari di un giocatore, la situazione si fa interessante. Samir Khiat e altri due agenti di Nicolas Pèpè, talentuoso esterno del Lille che piace ...

Il Napoli è ancora un cantiere : con la Cremonese finisce 3-3 : finisce 3-3 il terzo test estivo del Napoli di Carlo Ancelotti che va due volte in svantaggio, poi rimonta e alla fine pareggia con la Cremonese di Rastelli, squadra di B. Il match è servito...

Calciomercato Napoli : no per Correa - Pépé piace - per James Rodriguez ancora speranze : Dalle parti di Napoli non si fa che parlare di altro: la sessione estiva di Calciomercato è al centro di chiacchiere e discussioni tra tutti i tifosi napoletani, che sognano di vedere una squadra ancor più competitiva e in grado di togliere il titolo finalmente alla Juventus di Maurizio Sarri. Proprio per questa ragione sono diverse le trattative messe in piedi dalla società partenopea: il sogno continua ovviamente ad essere il colombiano del ...