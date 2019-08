Inter | ufficiale la numerazione per la stagione 2019 2020 | svelata la nuova maglia di

Educazione civica in Gazzetta ufficiale - Apidge : “Rischio di destabilizzazione dell’Intero sistema scolastico italiano” : Il 20 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Una legge che, secondo Apidge, l’Associazione professionale degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche, per il suo contenuto rappresenta un rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano. Secondo ...

L'Inter deve dire addio a Dzeko : ufficiale il rinnovo con la Roma : Uno dei grandi obiettivi dell’Inter in questa sessione di calciomercato era sicuramente Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco era considerato il rinforzo ideale per l’attacco nerazzurro, affiancandolo all’altro nuovo acquisto Romelu Lukaku. Se per il centravanti belga si è fatto uno sforzo notevole, bruciando la concorrenza della Juventus e versando nelle casse del Manchester United ben sessantacinque milioni di euro, lo stesso non è stato fatto ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina Interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina Interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il “Corriere dello Sport”, sono ...

Perisic lascia Inter - ufficiale il passaggio al Bayern : sono felice : Ivan Perisic e' un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo le visite mediche effettuate ieri, il club tedesco ha ufficializzato l'operazione

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c’è stato l’inserimento dell’Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l’ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l’attaccante del ...

Inter - ufficiale la cessione in prestito di Perisic al Bayern : Ora è ufficiale: Ivan Perisic lascia l’Inter e si trasferisce al Bayern Monaco. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Ivan Perisic all’FC Bayern Monaco. Il calciatore croato si trasferisce a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva”, si […] L'articolo Inter, ufficiale la cessione in prestito di Perisic al Bayern ...

Ufficiale l'arrivo di Romelui Lukaku all'Inter sono qui per vincere : L'attesa e' finita: Romelu Lukaku e' ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto fino al 2024 per il 26enne attaccante

Inter - ufficiale : Lukaku sarà il nuovo centravanti - contratto fino al 2024 : L'Inter ha ricominciato a muoversi con forza sul mercato. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United, battendo al fotofinish la Juventus, bloccata dal rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. Il centravanti belga è atterrato nella notte a Milano, accolto da tanti tifosi del club meneghino. Questa mattina, poi, il classe 1993 ha sostenuto tutto l'iter relativo alle visite mediche e poco fa è ...

Calciomercato 8 agosto giovedì : Inter - UFFICIALE Lukaku. Juve - Dybala tolto dal mercato! Milan-Modric - stop! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. Inter– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Inter, ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Lukaku : è il giocatore nerazzurro più costoso della storia : Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: sono queste le prime parole nerazzurre […] L'articolo Inter, ufficiale l’arrivo di Lukaku: è il ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

LG K30 (2019) è ufficiale e purtroppo poco Interessante : è uno smartphone vecchio di anni : LG X2 (2019), chiamato K30 (2019) per noi europei, è acquistabile a partire da oggi in Corea del Sud a circa 146 euro, il che non lo rende un campione del rapporto qualità/prezzo. L'articolo LG K30 (2019) è ufficiale e purtroppo poco interessante: è uno smartphone vecchio di anni proviene da TuttoAndroid.