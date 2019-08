Di Maio | Il Pd sta già litigando Si chiarissero un po' le idee

Il primo obiettivo resta il taglio dei parlamentari - dice Di Maio : Che la legislatura possa proseguire “dipende dagli altri” risponde Luigi Di Maio, leader 5Stelle in un'intervista al Corriere della Sera. E se non prosegue, “l'alternativa è correre il rischio che aumenti l'Iva per milioni di famiglie e che migliaia di lavoratori si ritrovino senza un'occupazione”. Di Maio e i 5Stelle sono consci delle proprie responsabilità. “Non scappiamo”, dice in chiara polemica con Salvini, “il M5S c'è” ma “si parte dal ...

Governo : Di Battista - ‘condivido al mille per mille parole di Maio al Colle’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista intercettato nelle vie del centro di Roma non vuol parlare della situazione politica e di fronte all’insistenze dei cronisti si limita a dire sulle parole di Luigi Di Maio: “Sui punti di programma? Li condivido al mille per mille”. L’ex deputato M5s alla domanda se ha ascoltato il discorso di GIuseppe Conte in Senato replica: “Come tutti gli italiani e quello ...

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Alessandro Di Battista vuole tornare con Salvini : guai per Di Maio - i filoleghisti pronti a farsi sentire : Il Movimento 5 Stelle è a un bivio: o tentare l'alleanza con il Pd (sempre che Zingaretti dia l'ok) o tornare a governare con la Lega, rea di aver aperto la crisi di governo. A sostenere quest'ultima ipotesi, seppur minoritaria, ci sono Alessandro Di Battista e Stefano Buffagni, entrambi decisi a fa

Zingaretti : «Nessun veto su Di Maio. Renzi? È passata la mia proposta» : Vuole tenersi leggero. Forse per sfuggire alle trame di Renzi o a quelle dei grillini. E così Nicola Zingaretti, dopo aver incassato l?unanimità in direzione sui suoi 5 punti, si...

Massimo Cacciari - la verità sull'accordo Pd-M5s : "Se Di Maio e Conte restano - si torna per forza al voto" : Per Massimo Cacciari, ospite a In Onda, su La7, l'accordo tra Pd e M5s non è poi così semplice: "È inevitabile che il Pd in questa fase si mostrasse unito. L'importante è capire se i cinque punti proposti dal partito rimangano fermi: alcuni di questi sono frasi, ma uno è chiaramente inaccettabile da

Crisi - Buffagni : “Movimento compatto su Di Maio. Io sempre stato scettico per gli accordi con tutti - anche con la Lega non fu facile” : “Quello che è successo è grave: Salvini ha staccato la spina e ha dimostrato di essere un traditore. Il Movimento è compatto su Luigi Di Maio per l’interesse del paese”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Stefano Buffagni all’indomani delle dimissioni del premier Giuseppe Conte e nel giorno dell’avvio delle consultazioni. “La linea si dirà al Presidente della Repubblica, non è compito mio ...

Il Pd non vuole Conte e Di Maio Tra Prodi e Renzi visione opposta : Nella majonese impazzita della crisi di agosto la strada verso un governo M5S-Pd-LeU si complica. E non tanto perché non tutti tra i pentastellati sono convinti di passare dalla Lega ai Dem, quanto perché nel Partito Democratico la linea tra gli esponenti più vicini al... Segui su affaritaliani.it

Caso Cucchi - l'appello del carabiniere Casamassima a Di Maio : «Aiutatemi - mi hanno tolto i soldi e non mi fanno stare vicino alla famiglia» : «Dopo la crisi di governo, occupatevi anche della mia situazione: sono stato trasferito e isolato per aver detto la verità». Mentre Luigi Di Maio dedica una lettera aperta a...

Luigi Di Maio - la proposta alla Lega : governo giallo-verde con Matteo Salvini fuori dalla squadra : Tutto è possibile oggi 20 agosto: "Può saltare tutto, può saltare la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, Giuseppe Conte può ritrovarsi a guidare ancora un governo giallo-verde. Può succedere che Luigi Di Maio riesca a convincere Matteo Salvini ad accettare una resa umiliante proponendogli un nuo